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У ЄС всерйоз заговорили про Гаагу для путіна

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Європа готується засудити кривавого диктатора Новина оновлена 11 березня 2022, 18:16
Європа готується засудити кривавого диктатора

У кремлі дадуть відповідь і за Харків, і за Маріуполь, і за десятки інших злочинів

Кривавого диктатора Володимира Путіна, який 16 днів тому розпочав вторгнення в Україну, готові притягнути до відповідальності за скоєні військові злочини у Міжнародному суді Гааги. Також Євросоюз має намір змінити ставлення до Росії у сфері дипломатії кардинальним чином.

Таку заяву Верховного представника Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Шарля Мішеля передає видання TF1Info.

За словами політика, європейці вбачають багато різних причин для того, щоб російський кривавий диктатор опинився на лаві підсудних.

"Маріуполь, безперечно, військовий злочин, але справа не тільки в цій лікарні, — зазначив Мішель. — Росія не в змозі брати міста, український опір дуже сильний, тому вона робить те, що робила в Сирії чи Чечні, — бомбардує".

Також європейський дипломат наголосив, що російська артилерія зараз справді не розуміє, куди спрямовує свій прицільний вогонь. Тим часом путін і його інші члени російського уряду продовжують вести проти України "абсолютно невиправдану та безпричинну війну".

Зазначимо, що 7 березня в Гаазькому суді відбулося перше слухання щодо російської військової агресії проти України. Важливо те, що місцеві прокурори виступили з особистою ініціативою розглядати цю справу, не чекаючи на офіційне звернення від керівництва нашої країни.

Теги:
#Україна #Росія #Суд #Гаага #Війна #Володимир Путін #Шарль Мішель
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