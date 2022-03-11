Швидка перемога ЗСУ не вигідна США: чому Байден дозволяє путіну бомбити Україну

Українці справедливо незадоволені допомогою Заходу, але без неї було б ще гірше

Україна з першого дня війни вимагає від НАТО закрити наш повітряний простір, проте Альянс на чолі зі США відмовляється це робити, даючи російській армії можливість знищувати мирні міста України та сотнями вбивати громадянське населення. Незважаючи на бравадні заяви низки українських депутатів, нам так і не передали обіцяні польські винищувачі Міг-29, а також не надали потужних засобів протиповітряної та протиракетної оборони, літаків.

На думку ряду аналітиків, насамперед в Україні, такими діями Захід по суті підштовхує збожеволілого путіна до продовження агресії. Чому так відбувається – і чи піде світ на радикальніші кроки, щоб зупинити Росію, що збожеволіла? "Телеграф" розбирав ситуацію із експертами.

Захід спостерігає, як Україна воює

Політолог, професор кафедри міжнародних відносин НАУ Максим Ялі вважає, що на закриття неба Захід не піде.

"Вони бояться як вогню розростання путінської агресії, – пояснює експерт. – Показовий у цьому сенсі приклад із літаками, які Польща хотіла передати українській армії руками США. Ми бачимо, як "футболять" цю тему гравці – Польща, Німеччина (мали бути задіяні її аеродроми), самі Штати. Тобто навіть на таке вони йти не готові. Не кажучи вже про закриття неба, що розцінюватиметься Кремлем як втягування у війну. Я дуже сумніваюся.

Захід, за словами Максима Ялі, спостерігає, як Україна воює. І його військова розвідка (є відповідні повідомлення в американських ЗМІ) не вірить у те, що Україна зможе протриматися досить довго. Хоча попередні їхні прогнози ЗСУ та весь український народ уже спростував. Коли західні аналітики давали спочатку 72, а потім 96 годин на взяття росіянами усієї України.

"На що Захід готовий піти? На поступові санкції проти оточення Путіна, на надання нам нової гуманітарної допомоги. Віце-президент США Камала Харріс вже заявила, що буде виділено додатково понад 50 млрд доларів".

Так, нам постачатимуть "Джавеліни", "Стінгери", можливо, інші види озброєння. Але навряд чи йтиметься про системи "Патріот" та інші більш серйозні системи ПРО", – прогнозує політолог.

США поспішають вимотати росію

Максим Ялі закликає зрозуміти, що з погляду стратегічних інтересів, як не прикро нам це усвідомлювати, США як головний гравець на геополітичній карті світу і як наш головний союзник у протистоянні з РФ не зацікавлені в нашій швидкій перемозі.

"Інакше б адміністрація Байдена вже дала нам відповідне озброєння. І діяла зовсім інакше ще до початку відкритої війни, до початку відкритого вторгнення РФ. Не евакуювала свої посольства і не твердила постійно про те, що Штати не братимуть участь у цьому конфлікті, як вони це роблять", — пояснює експерт. — США поступово намотуватимуть кишки Росії на санкційний штик. Послаблятимуть Росію у стратегічній перспективі — у військово-технічній та економічній сфері. Але без різких кроків. Так, Штати ввели ембарго на постачання російської нафти, що є, мабуть, найсерйознішим кроком з погляду економічної шкоди агресору. Але основні споживачі російських енергоресурсів знаходяться в Євросоюзі. Це ті ж Німеччина, Австрія, які не мають наміру вводити санкції проти енергетичного сектора Росії.

Отже, резюмує Максим Ялі, на користь США – затяжна боротьба, яка послаблюватиме РФ.

"Захід вводитиме нові санкції, але – потроху. Нерізко. Послаблюючи росіян на довгострокову перспективу, – прогнозує експерт. – Щоб зрештою Росія вже ніколи не змогла відновити свій, насамперед, військово-технічний потенціал. Тому що без іноземних комплектуючих навіть хвалені ракети "Калібр", "Іскандер" та надзвукову зброю "Кинжал" виробляти неможливо. Тобто, фактично поставлено хрест на їх подальшому виробництві. Я вже не кажу про автомобілебудування та інші сектори економіки, які залежать від тих самих поставок процесорів, електроніки і так далі".

Україна не програє, але на коні величезні жертви

Політолог, експерт Аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник вважає, що українська влада абсолютно правильно актуалізує питання військової допомоги нашій країні.

"Одна справа, коли світ декларує підтримку — інше, що ми реально отримали. І ми поки що не отримали від наших партнерів потужних засобів ППО, ПРО, літаків, які б допомогли нам стримати агресора, який домінує в небі і фактично безкарно розстрілює мирні міста. І це погано. Неможливо виграти війну, якщо ти не контролюєш повітря, не можеш прикрити себе від ударів з неба. Це підтвердила чергова фаза конфлікту в Карабаху восени 2020 року", — наголошує експерт.

На його думку, якщо зараз колективний Захід не надасть нам відповідного озброєння у необхідній кількості, Україна все одно не програє. Просто перемога дістанеться нам ціною величезних жертв.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Українці як піддослідні кролики платять дуже високу ціну за західне прозріння Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, екс-голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука оцінив позицію Заходу щодо росії та розгляд справи про війну в Україні в Гаазі

"А ось Захід після цього вже не зможе звертатися до політики цінностей, – упевнений Микола Мельник. – Тому що найбільшою цінністю зараз є саме Україна. І якщо нам не допоможуть вистояти – кожна країна, навіть натовська, перестане вірити у колективну безпеку. І це знищить західні демократичні інституції.

Експерт наголошує, що нещодавно екс-командувач армією США у Європі генерал Бен Ходжес заявив абсолютно правильні речі.

"За його словами, російська армія не може вести війну на виснаження, санкції проти РФ необхідно суттєво посилювати, а Україну потрібно забезпечити необхідним озброєнням, зокрема, системами протиповітряної, протиракетної оборони та авіацією, – зазначає Микола Мельник. – Я спілкувався з Ходжесом 2019 р. І тоді він говорив про загрозу з боку Росії в Балтійському та Чорноморському регіонах, і що єдиний спосіб зупинити агресора — почати реально допомагати Україні. На жаль, НАТО так і не надало нам допомоги у необхідній кількості, боячись роздратувати росію. У результаті це лише підштовхнуло путіна до агресії"

Зазначимо, що авторитетне американське видання WSJ опублікувало редакційну статтю, де відкрито заявило, що Джо Байден особисто поставив хрест на постачанні польських Міг-29 в Україну, таким чином продемонструвавши слабкість НАТО і давши путіну зрозуміти, що той може продовжувати знищувати Україну.