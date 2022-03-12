WP дізналося про переговори в США щодо закриття неба від російських ракет та літаків

Словаччина отримала С-300 у спадок від Чехословаччини

В адміністрації президента США Джо Байдена після відмови від постачання польських винищувачів Міг-29 розглядають передачу зенітно-ракетних комплексів С-300 зі Словаччини.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на The Washington Post.

Зазначається, що Словаччина зголосилася разом з Польщею та Румунією допомагати Україні, і наступного тижня міністр оборони США Ллойд Остін буде у Брюсселі та Словаччині для зустрічі із союзниками по НАТО, і тоді можуть вирішити питання нових постачань озброєнь.

На озброєнні Словаччини є ЗРК С-300, який українці вміють ефективно застосовувати для збивання ворожих літаків та гелікоптерів, а також ракет.

С-300 почали виробляти у СРСР 1975 року, залежно від модифікації дальність стрілянини може становити 150-300 кілометрів.

Такі засоби протиповітряної оборони є на озброєнні росії, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Китаю, Болгарії та деяких інших країнах. У Словаччині з часів Чехословаччини залишилася батарея С-300 і близько 50 ракет.

Нагадаємо, що американці обмежені в озброєннях, якими можуть допомогти Києву, оскільки українці не вміють користуватися їх новою зброєю, але добре знайомі з дещо застарілою.

Раніше Україні хотіли безоплатно передати винищувачі Міг-29 з Польщі, але американські військові вирішили, що це мало допоможе у війні з росією, але загострить напруженість у відносинах із кремлем, на тлі чого Пентагон звернув угоду.