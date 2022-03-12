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Фото українки, опубліковане Туском, розбурхало мережу: "Не кажіть їй про ціну санкцій!"

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Дональд Туск не розуміє позицію Європи Новина оновлена 12 березня 2022, 08:58
Дональд Туск не розуміє позицію Європи

Знімок дівчинки вже розчулив десятки тисяч іноземців

Колишній очільник Ради Європи, експрем'єр Польші Дональд Туск присоромив іноземних колег за недостатньо жорстку реакцію щодо війни в Україні, яку розпочала Росія. Він опублікував знімок молодої українки, яка чекає на ворога зі зброєю.

Фотографію політик розмістив на своїй сторінці у Twitter.

"Тільки не кажіть їй, будь ласка, що збільшення санкцій обійдеться Європі надто дорого!" — так Туск підписав світлину.

На ній зображена юна дівчина, у якої у волоссі видно пасма синього та жовтого кольору. Вона одягнена у військову форму, а в руках тримає гвинтівку. Відчуття сюрреалізму додає льодяник, який дівчина їсть, виглядаючи можливого противника.

Українка в очікуванні ворога
Українка в очікуванні ворога

На знімок відреагувало уже близько 20 тисяч користувачів мережі із різних країн. Усі вони висловлюють підтримку Україні та жахаються через військові російські злочини.

"Дитина із льодяником та гвинтівкою… Міць!", "Пекло! В такому віці! Подумайте про її майбутнє!", "Тільки найкращі помирають молодими…", "Вона однолітка мого сина! Друга думка: сподіваюся, що вона зустріне таких самих сильних і впевнених у собі жінок, коли виросте!", "Це розбиває мені серце!" — пишуть під фото поляки, німці та громадяни інших зарубіжних держав.

Тим часом Євросоюз готує черговий пакет санкцій до впровадження, а також ще кілька важливих ударів по російській економіці.

Штати ж уже задіяли черговий обмежувальний важіль, який, зокрема, забороняє будь-який трансфер доларів на територію росії.

Теги:
#Україна #Європа #Росія #Санкції #Війна #Дональд Туск
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