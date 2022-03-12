"Весь світ на потерть бахнемо": у Росії замахнулися не лише на війну з Україною (відео)
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Імперські амбіції росіян зашкалюють
Рашистські війська, які ведуть війну проти України вже сімнадцятий день завдяки прокремлівській пропаганді сподіваються дійти до Європи. У вечірніх новинах на російському телебаченні плани щодо повномасштабного вторгнення до країн ЄС та НАТО навіть не намагаються приховувати.
Уривком програми одіозного Володимира Соловйова поділився у своєму Telegram-каналі порадник голови МВС України Антон Геращенко.
На ефір до скандально відомого пропагандиста прийшло кілька російських політиків, зокрема депутат держдуми Олег Матвейчев. Саме він заявив, що заморожувати війну зараз не можна, а в планах рашистів захоплення всієї України і не тільки.
"Найважливіше — ми в жодному разі не можемо зупинитися на півдорозі. Львів там комусь залишити або ще щось. Тоді взагалі не потрібно було нічого починати", — заявив він.
Також політик висловив повну згоду з тим, що через введені серйозні санкції росія взагалі не повинна "зупинятися біля кордонів України".
"Весь світ на потерть бахнем, але не зараз", — підтримав висловлювання Матвейчева Соловйов.
Також депутат держдуми висловив упевненість, що коли європейські країни зрозуміють, що навіть українські кордони не спроможні стримати путінську армію, їм доведеться погодитися на капітуляцію. Умови ж такої "здавання" диктуватимуть, на його думку, у кремлі.
Нагадаємо, що на тлі подібних міркувань більшість країн Європи, а також США відзначають, що не хочуть втручати своїх військових чи техніку, щоб не отримати удару у відповідь від росії.
При цьому в Офісі президента України вже не раз підкреслювали: третя світова війна вже почалася, і Росія є загрозою для будь-якої країни, в якій визнають верховенство демократії. Тому наша влада досі вимагає закрити небо над Україною для польотів, щоби припинилися постійні бомбардування житлових кварталів.
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