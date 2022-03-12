"Весь світ на потерть бахнемо": у Росії замахнулися не лише на війну з Україною (відео)

Імперські амбіції росіян зашкалюють

Рашистські війська, які ведуть війну проти України вже сімнадцятий день завдяки прокремлівській пропаганді сподіваються дійти до Європи. У вечірніх новинах на російському телебаченні плани щодо повномасштабного вторгнення до країн ЄС та НАТО навіть не намагаються приховувати.

Уривком програми одіозного Володимира Соловйова поділився у своєму Telegram-каналі порадник голови МВС України Антон Геращенко.

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На ефір до скандально відомого пропагандиста прийшло кілька російських політиків, зокрема депутат держдуми Олег Матвейчев. Саме він заявив, що заморожувати війну зараз не можна, а в планах рашистів захоплення всієї України і не тільки.

"Найважливіше — ми в жодному разі не можемо зупинитися на півдорозі. Львів там комусь залишити або ще щось. Тоді взагалі не потрібно було нічого починати", — заявив він.

Також політик висловив повну згоду з тим, що через введені серйозні санкції росія взагалі не повинна "зупинятися біля кордонів України".

"Весь світ на потерть бахнем, але не зараз", — підтримав висловлювання Матвейчева Соловйов.

Також депутат держдуми висловив упевненість, що коли європейські країни зрозуміють, що навіть українські кордони не спроможні стримати путінську армію, їм доведеться погодитися на капітуляцію. Умови ж такої "здавання" диктуватимуть, на його думку, у кремлі.

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Нагадаємо, що на тлі подібних міркувань більшість країн Європи, а також США відзначають, що не хочуть втручати своїх військових чи техніку, щоб не отримати удару у відповідь від росії.

При цьому в Офісі президента України вже не раз підкреслювали: третя світова війна вже почалася, і Росія є загрозою для будь-якої країни, в якій визнають верховенство демократії. Тому наша влада досі вимагає закрити небо над Україною для польотів, щоби припинилися постійні бомбардування житлових кварталів.