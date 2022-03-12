Названо наступну мету путіна після України

Секретар РНБО стверджує, що далі кровожерливий диктатор зазіхне на країни Балтії та Польщу

Наступною країною, яку захоче захопити путін, якщо здобуде перемогу у війні з Україною, стане Литва, яка раніше передала Україні "вбивць" російської авіації.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов у суботу увечері, 12 березня. Політик посилається на дані української розвідки.

За його словами, підуть країни Балтії та Польща. Данилов вважає, що все залежатиме від того, "яким способом поводитиметься НАТО".

"Сьогодні поведінка НАТО трохи дивна. Вони вважають, що їх омине ця доля. На наших плечах сьогодні тримається безпека не лише Європи, а й країн НАТО, які перебувають на європейському континенті", — сказав Данилов.

Раніше Олексій Данилов закликав Північноатлантичний Альянс надати Україні літаки та системи протиповітряної оборони. Данилов упевнений, що якщо українські партнери не допоможуть, відповідальність за смерть мирних жителів лежатиме і на них.