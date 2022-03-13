"Знищити та встановити комендатуру": рашистський депутат знову відзначився дикою пропагандою (відео)

Відкрита ненависть до українців так і ллється з усіх усюд у Росії

Кремлівська пропаганда на тлі війни Росії з Україною переходить уже будь-які межі. Так, в ефірі росТБ дедалі частіше звучать заклики до "денацифікації" і цілком серйозні розмірковування про запровадження комендатури на українській території у разі перемоги Росії.

Такими заявами відзначився, наприклад, і нинішній депутат держдуми Володимир Шаманов, який раніше командував ВДВ Росії, повідомляє "Телеграф".

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Під час ефіру програми "Антоніми" рашистський політик серйозно обговорював те, як потрібно обставити становлення окупаційної влади на "завойованих територіях". Знову звучали заклики про "демілітаризацію" та "денацифікацію".

"Це велика робота, і ми маємо досвід східної Європи. Звільнені нашими військами та створені там структури комендатур. У нас є досвід проведення заходів на Кавказі, коли ми залучали з наших внутрішніх суб’єктів федерації загони міліції, які очолювали районні та регіональні міліцейські структури, — пояснив Шаманов.— Залучали СОБР, ОМОН, і ми відбираємо серед населення осіб, не пов'язаних із бандформуваннями, створювали тимчасові адміністрації".

Фактично в прямому ефірі Володимир Шаманов розповів, як Росія створювала так звані "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі, проте навряд чи хтось із росіян, які вірять пропаганді, зможе провести паралелі.

Також російський депутат заявив, що на захоплених українських територіях обов’язково має бути комендатура. Прозвучали й заклики до арешту чи знищення деяких українських політиків, зокрема Петра Порошенка, Андрія Парубія та Олександра Турчинова. Згадали окремо і про Арсена Авакова.

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За словами Шаманова, цих українців слід "або знищити, або віддати під суд", що знову ж таки свідчить про чергове коло пропагандистської агонії серед російських громадян.

Зазначимо, що російську пропаганду почали "відключати" від мовлення по всьому світу. Серед іншого такими діями виділився відеохостинг YouTube. Це безпосередньо відображає обіцянку президента України Володимира Зеленського для російських "журналістів", які розповсюджують неправду про Україну, залишити їх жебраками.