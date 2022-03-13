Опір України агресії путіна поламав плани Китаю, — Bloomberg

Тепер Захід уважно стежитиме за всіма диктаторськими режимами

Рішення російського кривавого диктатора володимира Путіна вторгнутися в Україну, а також наймогутнішу відсіч, яку отримали окупанти, могли стати причинами зміни планів китайських політиків. Насамперед це стосується можливості КНР влаштувати війну з Тайванем.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на Bloomberg.

Згідно з журналістськими джерелами, Китай вже не один рік сподівався розширити свій вплив на інші азіатські країни, включаючи Японію, В’єтнам та Індію. Також посилився тиск на острів Тайвань, який продовжує обстоювати своє право на незалежність від Пекіна. Тільки за минулий рік ППО Тайваню зустріло близько 960 китайських бойових літаків.

"Війна в Україні далека від того, щоб заохочувати китайський уряд стати ще войовничішим. Швидше за все, Пекін зробить паузу. Невдала атака путіна і те, як вона об’єднала більшу частину світу в засудженні та руйнівних санкціях, робить вторгнення на Тайвань менш ймовірним", — повідомляється в матеріалі.

За словами керівника Коледжу національної безпеки Австралійського національного університету Рорі Медкалфа, зараз українська держава показує приклад, як слід будувати демократичну солідарність. Також це є сигналом для Заходу, що будь-який автократичний режим потрібно зупиняти, доки він, за прикладом Росії, не перейшов усі можливі межі.

Нагадаємо, що спочатку Китай фактично підтримав путіна у його бажанні захопити Україну. Незважаючи на те, що офіційний Пекін не відразу виступив зі своєю позицією щодо війни, на місцевому телебаченні транслювали саме російські наративи. Втім, на думку філантропа Джорджа Сороса, зараз навіть КНР розуміє — у них під боком знаходиться сусід, що зовсім збожеволів.