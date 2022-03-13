Путінський олігарх намагається врятувати свою яхту від санкцій (карта)

Захід може конфіскувати будь-яке майно підсанкційних політиків

Російський бізнесмен Роман Абрамович, який перебуває під санкціями Заходу через війну путіна з Україною, намагається врятувати хоча б частину свого майна. У тому числі і 140-метрову яхту Solaris, яка донедавна знаходилася біля берегів Барселони.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на ресурс Marine Traffic, що дозволяє відслідковувати пересування суден.

Судячи з наявних даних, за період з 8 по 12 березня судно перевели до морських вод Чорногорії, яка не входить до складу Євросоюзу. Отже яхту наразі неможливо вилучити на вимогу європейських політиків, т.к. вона знаходиться поза зоною їх юрисдикції.

Зараз же, як можна побачити на карті, Solaris пришвартувалася поруч із містом Тіват.

Карта пересування яхти Абрамовича

Нагадаємо, що Абрамович далеко не єдиний олігарх, який намагається врятувати свою яхту від економічних обмежень Заходу. Про такі випадки стало відомо ще на початку березня, коли в бік Чорногорії рушили одразу чотири аналогічні судна.

Зазначимо, що частина майна у російських підсанкційних бізнесменів все ж таки вдалося конфіскувати. Серед них — яхта Алішера Усманова вартістю 600 млн доларів, 85-метрова яхта Ігоря Сечина, який очолює "Роснефть", судна путінських олігархів Геннадія Тимченка та Олексія Мордашова, а також яхту Андрія Мельниченка, вартість якої перевищує 530 млн. доларів.