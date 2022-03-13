Зеленський і Кубраков зустрілися з міністрами транспорту ЄС і закликали встановити автотранспортну блокаду росії та білорусі

Під час онлайн-зустрічі, що відбулася за участю міністрів Польщі, Австрії, Чехії, Франції, Німеччини та України, а також комісара ЄС з транспорту, було обговорено подальші кроки щодо посилення транспортної блокади росії та білорусі. У зустрічі також взяв участь Президент Володимир Зеленський, повідомляє Міністерство інфраструктури.

"Обговорили необхідність нових транспортних санкцій. Вкотре акцентував на важливості перекриття доступу для російського та білоруського автотранспорту (у першу чергу — вантажного) до дорожньої системи ЄС", — розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, очікується запровадження повної відмови від видачі дозволів на міжнародні вантажні перевезення для російських та білоруських перевізників.

Міністр повідомив також європейських колег про те, що з початку війни транспортна інфраструктура України зосередилася на двох ключових напрямках — забезпеченні постраждалих регіонів гуманітарною допомогою та евакуації мирних жителів.

Основне навантаження припало на Укрзалізницю, яка евакуювала вже понад 2 млн осіб, з яких близько 250 тисяч було евакуйовано безпосередньо за кордон — до Польщі, Румунії, Угорщини, Молдови, Німеччини, Словаччини та інших країн.

Для доставки гуманітарних вантажів побудовано розгалужений логістичний ланцюг. Зокрема, на території Польщі розгорнуто два великі хаби біля Любліна та Жешува, а в Україні працює 5 складів: у Клепарові, Ковелі, Здолбунові, Мукачеві та Самборі, на яких забезпечуються складування, сортування та перевантаження гуманітарних вантажів з автотранспорту до залізничних вагонів.

Після закінчення війни, за словами Кубракова, знадобиться активна участь закордонних партнерів у відновленні зруйнованої росією інфраструктури. Наразі збитки лише для транспортної інфраструктури оцінюються у мільярди доларів. Серед об'єктів, які належить відновлювати — мости, дороги, залізниця, аеропорти та багато іншого.

"Закликав партнерів долучатися до відбудови України, зокрема через спільні нові проєкти, технології, а також спеціальні джерела фінансування. І вкотре нагадав, що кожен крок з підтримки нашої країни — це ще один послідовний крок до спільної перемоги Європи над агресором", — наголосив Кубраков.