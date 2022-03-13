У переговорах України з росією є прогрес: що розповіли у Зеленського

Наступна зустріч переговорників може відбутися вже завтра-післязавтра

Україна поступово наближається до компромісу у переговорах із росією про мирну угоду, і вже найближчим часом може відбутися четвертий раунд переговорів.

Про це у розмові з російським "Коммерсантом" розповів переговорник від України, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Телеграф" зібрав основні тези.

За словами Подоляка, зараз обидві сторони розглядають десятки пропозицій щодо політичного та військового врегулювання, коли буде погоджено формат підсумкових документів, буде призначено четверту зустріч переговорників, — це може бути вже завтра-післязавтра.

У результаті хочуть укласти "багатокомпонентний" договір, який включатиме позиції про:

припинення війни; вихід російських військових з України; мирну угоду (тут мають бути прописані гарантії безпеки для України, щоб таке більше не повторилося); компенсації збитків через руйнування української інфраструктури.

"Російська сторона набагато адекватніше вже дивиться на ситуацію. Але якийсь час має пройти, щоб вони на 100% розуміли ситуацію, в яку потрапила саме росія, а не Україна", — наголошує Подоляк.

За даними "Дзеркала тижня", спочатку Росія пред’являла 6 вимог: відмова від руху в НАТО, нейтральний статус країни, російська як друга державна мова в Україні, визнання анексії Криму і "Л/ДНР" у межах областей, "денафікація", демілітаризація.

Зараз кремль більше не вимагає денафікації, — заборони нацистських/ультранаціоналістичних партій та організацій і скасування героїзації нацистів.

Як пояснив Подоляк, спочатку росія була хибно впевнена, що в Україні є героїзація фашизму і нацизму, зараз же переконалася у зворотному: "Безглуздо виставляти як претензію країні щось, що в нас уже врегульовано на законодавчому рівні в повному обсязі відповідно до європейських хартій".

Також він назвав "безглуздим" формулювання і про демілітаризацію, оскільки Україна повинна мати хорошу армію та можливість оборонятися. Він запевняє, що незабаром у переговорному процесі будуть використовуватися "набагато адекватніші" формулювання.

Підсумковий документ швидше за все підписуватимуть Зеленський і путін, при цьому долучитися до підписання можуть і лідери третіх країн.

Проблему ж Подоляк бачить в іншому, — надалі у відносинах України та росії буде відторгнення, яке буде важко прибрати ще довгі роки.

Як повідомляв "Телеграф", спочатку росія планувала влаштувати в Україні "бліцкриг" і за кілька днів увійти до Києва, проте за підсумками 17 діб бойових дій уже загинуло понад 12 тисяч російських військових, понад 500 росіян у полоні, а тисячі одиниць військової техніки знищено або перейшли до ЗСУ як трофеї.