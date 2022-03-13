путін уже не проти зустрічі із Зеленським? Що відомо

У кремлі продовжують гнути свою лінію щодо того, що відбувається в Україні, але поступово пом’якшують тон

Російський кривавий диктатор Володимир Путін, який розв’язав війну проти України, висловлюється про можливість зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляють чисельні росЗМІ, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

Інформація про це поки що перевіряється, адже її єдиним джерелом виступають пропагандистські видання.

Однак якщо це справді так, то Україна та світ отримують сигнал, що потужна військова відсіч, а також різні санкції, які вводять проти росії, таки діють.

Утім є і гарні для Москви новини — Туреччина відмовилася приєднатися до західних країн у введенні санкцій проти російської федерації.

Цікаво, що після розмови з Чавушоглу також з’явилася інформація про готовність путіна вести діалог і з іншими країнами, щоб нібито врегулювати воєнний конфлікт.

При цьому в кремлі спростовують свої слова, заявляючи, що це зовсім не війна, а "спецоперація із захисту Донбасу". Ось тільки чому вона відбувається вже практично на території всієї України — навіть на заході, із захопленням інших областей та спробою оголосити нові "недореспубліки", російська влада не уточнює.

Також путін, як і раніше, наполягає, що закінчитися протистояння може лише, коли Київ погодиться на вимоги Росії. Україна ж на подібні ультиматуми, як і раніше, не згодна, постійно наголошуючи на переговорах з росією, які, до речі, вже змінили формат.