Рус

путін уже не проти зустрічі із Зеленським? Що відомо

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
16821
Глави держав можуть поговорити тет-а-тет Новина оновлена 13 березня 2022, 13:29
Глави держав можуть поговорити тет-а-тет

У кремлі продовжують гнути свою лінію щодо того, що відбувається в Україні, але поступово пом’якшують тон

Російський кривавий диктатор Володимир Путін, який розв’язав війну проти України, висловлюється про можливість зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляють чисельні росЗМІ, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

Інформація про це поки що перевіряється, адже її єдиним джерелом виступають пропагандистські видання.

Однак якщо це справді так, то Україна та світ отримують сигнал, що потужна військова відсіч, а також різні санкції, які вводять проти росії, таки діють.

Утім є і гарні для Москви новини — Туреччина відмовилася приєднатися до західних країн у введенні санкцій проти російської федерації.

Цікаво, що після розмови з Чавушоглу також з’явилася інформація про готовність путіна вести діалог і з іншими країнами, щоб нібито врегулювати воєнний конфлікт.

При цьому в кремлі спростовують свої слова, заявляючи, що це зовсім не війна, а "спецоперація із захисту Донбасу". Ось тільки чому вона відбувається вже практично на території всієї України — навіть на заході, із захопленням інших областей та спробою оголосити нові "недореспубліки", російська влада не уточнює.

Також путін, як і раніше, наполягає, що закінчитися протистояння може лише, коли Київ погодиться на вимоги Росії. Україна ж на подібні ультиматуми, як і раніше, не згодна, постійно наголошуючи на переговорах з росією, які, до речі, вже змінили формат.

Теги:
#Україна #Туреччина #Росія #Переговори #Війна #Володимир Путін #Володимир Зеленський
Захоплений у Роменському районі російський танк
В регіонах
"Вороги горіли, як у пеклі": окупанти на Сумщині зазнають втрат, здаються в полон і воюють між собою
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Захоплений у Роменському районі російський танк
"Вороги горіли, як у пеклі": окупанти на Сумщині зазнають втрат, здаються в полон і воюють між собою
Дата публікації
Категорія
Росіяни втратили майже дві сотні літаків та вертольотів
Літаки, вертольоти та безпілотник: росіяни за день втратили вісім одиниць цінної техніки
Дата публікації
Категорія
Погрози отримали представники McDonald's, IBM та KFC.
росія погрожує компаніям, які вирішили піти з її ринку через напад на Україну
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілу російськими військами українських міст
Посилять санкції: Макрон і Байден обговорили протидію росії та допомогу Україні
Дата публікації
Категорія
Україна вже 19 днів протистоїть армії окупанта
Війна — день 19: рашисти продовжують бомбардувати міста України, а путін уже побіг на уклін до Китаю