Ви допомогли путіну: Кулеба жорстко висловився на адресу країни ЄС

На думку глави українського МЗС, Берлін фактично допоміг створити нинішню міць москви.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дорікнув Німеччині за її багаторічну політику щодо росії, яка сприяла кремлю.

Таку думку висловив глава МЗС в ефірі каналу ARD.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Мені прикро сказати, що ви справді допомогли побудувати нинішню владу в росії. І ми сподіваємося, що ви зробите так багато, щоб зупинити російську військову машину", — сказав Кулеба.

За словами Кулеби, Німеччина та Україна – країни-партнери, і він сподівається на три речі від Німеччини під час війни:

Вся зброя, потрібна для захисту. "Я не думаю, що справедливо, що Німеччина мала широкомасштабну оборонну співпрацю з росією протягом останніх кількох років. Отже, можливо, зараз настав час для нас отримати все необхідне, щоб захиститися ", — заявив міністр. Кулеба закликав до посилення каральних заходів проти росії. "Я хотів би бачити Німеччину на провідній позиції щодо санкцій. У деяких випадках США готові піти далі, але Німеччина каже: "Почекайте, ми повинні бути обережнішими, ми повинні почекати і подивитися, що буде ", — зазначив глава МЗС. Україна має стати членом Євросоюзу. "Це не стане можливим миттєво. Але ми очікуємо, що уряд Німеччини також підтримає це рішення, тому що Україна є частиною Європи, і Європа буде безпечнішою з Україною", — наголосив Кулеба.

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Зазначимо, Дмитро Кулеба не вперше критикує Німеччину за нерішучість щодо росії, закликаючи до негайних жорстких санкцій проти режиму диктатора володимира путіна.

Також міністр неодноразово висловлювався і про нерішучість НАТО щодо закриття неба над Україною.

А щодо Євросоюзу, то там уже визнали, що Захід зробив низку помилок у відносинах з росією, зокрема, і обіцянку Україні членства в НАТО.