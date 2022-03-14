Напад путіна на Україну: відомий економіст назвав дві причини провалу рф

Іноземцев зазначив, що президент росії керується фейковими даними

Відомий російський економіст і соціолог, супротивник путінського режиму Владислав Іноземцев, який назвав причину нападу путіна на мирну Україну, виділив два пункти, за якими стає ясно, чому російська федерація забезпечила собі провал у всіх напрямках на довгий час.

Про це Іноземцев розповів в інтерв’ю obozrevatel.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

За словами експерта, путін почав явно програшну для росії війну, яка призведе до краху своєї держави.

По-перше, як вважає Іноземцев, це надання путіну неправильної інформації.

"У Москві зараз активно обговорюється теза про те, що Путін публічно заявив, мовляв, в Україні не воюють призовники. І відразу, за два дні, з'ясувалося, що їх уже повно в українському полоні, після чого Путін дає доручення генпрокуратурі вивчити питання, як вони туди потрапили. У цьому випадку він справді отримав від своїх воєначальників неправдиву інформацію", — пояснює соціолог, наголошуючи, що подібних випадків досить багато.

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По-друге, це низька якість виконання "всього, що тільки можна".

"В Україну прийшли необстріляні бійці на старій техніці, абсолютно невмотивовані, які були забриті в армію у вигляді покарання (багато таких випадків) і воювати не хотіли і не збиралися, не знали, куди їх везуть… Тобто організація цієї операції була виконана в типовому російському бюрократичному дусі. Чиновники вважають (не тільки Путін): давайте зробимо тяп-ляп, зрештою, що-небудь та й вийде. А ось тут не вийшло…", — резюмує Іноземців.

Тим часом українські експерти вважали, що росія з початку війни в Україні завдала українській інфраструктурі збитків більш ніж на 119 мільярдів доларів. Зазначимо, що сума збитків зростає щодня із продовженням військових дій.

Раніше "Телеграф" писав, що астролог спрогнозував смерть кривавого диктатора путіна в найближчі місяці.