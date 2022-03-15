Велика Британія запровадила санкції проти людей путіна: під ударом шойгу, пєсков та топ-пропагандисти

У списку сотні бізнесменів, чиновників та пропагандистів

У вівторок, 15 березня, на 20-й день війни в Україні Велика Британія розширила список санкцій проти росії, включивши до нього понад 370 фізичних та юридичних осіб, наближених до кривавого диктатора володимира путіна.

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Дані про "історичний" пакет санкцій було опубліковано на сайті уряду, повідомляє "Телеграф". Загальна кількість підсанкційних осіб з рф тепер перевищить позначку тисячі.

Як пояснили в Британії, санкції націлені на осіб із найближчого оточення путіна.

До списку потрапив його прес-секретар Дмитро Пєсков, представниця МЗС Марія Захарова, міністр оборони Сергій Шойгу, екс-президент Росії Дмитро Медведєв, прем’єр-міністр Михайло Мішустін, голова Росгвардії Віктор Золотов.

Також постраждають олігархи, — "сибірський вугільний магнат" Андрій Мельниченко, мільярдери Петро Авен, Герман Хан і Михайло Фрідман, представник однієї з найбагатших сімей Росії Олексій Мордашов.

Британці вдарять і по пропагандистам, — у списку гендиректор "Першого каналу" Костянтин Ернст, головний редактор RT Маргарита Сімоньян, телеведучий Володимир Соловйов.

У осіб, які потрапили під санкції, будуть заморожені їхні активи у Великій Британії, що означає, що жоден громадянин або компанія Великої Британії не можуть вести з ними справи, і їм також заборонено в'їжджати до Великоъ Британії або виїжджати з неї.

Нагадаємо, що сьогодні ЄС схвалив четвертий пакет санкцій проти росії через розгортання бойових дій на українських територіях.

Раніше в колонці для "Телеграфу" експерт у питаннях економіки висловив думку, що верхівка влади в рф не відчуває діючих санкцій, і тільки повне ембарго на нафту здатне змусити їх відчути.