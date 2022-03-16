Україна переживе путіна: Блінкен спрогнозував перебіг війни з росією

Штати продовжують надавати всю можливу допомогу українській армії

Російський кривавий диктатор володимир путін не зможе зламати, а тим більше пережити незалежну Україну. Попри величезну кількість смертей, яку росія принесла з війною, українська держава встоїть.

Така думка керівника Держдепартаменту Штатів Ентоні Блінкена прозвучала під час його інтерв'ю телеканалу CNN.

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За словами політика, в певний момент часу путіна точно не стане, але Україна, сильна та незалежна, лишиться та існуватиме ще багато сотень років.

США ж намагаються всіма силами прискорити той момент, коли в нашій державі нарешті запанує мирна і, безперечно, переможна тиша. Блінкен підкреслив, що наразі російське вторгнення принесло Україні багато руйнувань та смертей (особливо серед цивільного населення).

"Це те, над чим ми працюємо, наскільки можемо — обмежити, зупинити, покласти край війні, яку веде росія", — пояснив Ентоні Блінкен.

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На його думку, американський вклад в українську перемогу є чималим: як економічним та військовим (гроші та зброя), так і санкційним (стосовно росії).

Варто додати, що росія все ще продовжує намагання завоювати Україну, збираючи нових військових із усіх регіонів федерації. Утім, ЗСУ вже частково перейшли у контрнаступ, тож загарбникам нічого не світить.