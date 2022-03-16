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Санкції проти російських олігархів не потрібні: економіст дав несподівану пораду

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Іноземцев не вбачає потреби у санкціях проти російських багатіїв Новина оновлена 16 березня 2022, 10:28
Іноземцев не вбачає потреби у санкціях проти російських багатіїв

Заходу було варто вдатися до іншої тактики

Оголошення санкційних обмежень проти багатьох російських олігархів та бізнесменів через війну в Україні не дасть Заходу необхідного результату. Все тому, що кривавий диктатор Володимир Путін не довіряє свої гроші нікому з мільярдерів, а натомість ховає їх на рахунках у "підсадних качок".

Такою думкою поділився доктор економічних наук Владислав Іноземцев, пише "Обозреватель".

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За його словами, олігархи в Росії не впливають на політичну ситуацію в країні. Попри поширену думку, навіть Роман Абрамович не є власником путінського гаманця.

"У путіна, швидше за все, є спеціально навчені люди, які тримають його гроші. Пам’ятаєте, було міжнародне розслідування, пов’язане з офшорними компаніями, в результаті якого сплив якийсь пітерський віолончеліст, Ролдугін, з кількома мільярдами доларів? […] І ось у нього, швидше за все, справді гроші путіна, а зовсім не в Абрамовича чи Дерипаски. І скільки таких ролдугіних, ніхто не знає", — каже Іноземцев.

Фахівець пояснює, що у нинішній ситуації олігархи навпаки — змушені йти назустріч диктаторській владі, а не мати змоги забрати усі свої заощадження подалі від рук кремля. Після санкцій існує ймовірність, що багато багатих росіян просто зміцнять путіна економічно.

На думку Іноземцева, західним політикам слід піти трохи іншим шляхом. Щоб покарати кривавого диктатора, його слід оголосити військовим злочинцем та вимагати його видачі під суд у Гаазі. Мабуть, у такій ситуації олігархи замислилися б, а чи не варто триматися від цього осторонь або посприяти якнайшвидшій зустрічі путіна з лавою підсудних.

Тим часом США вже оголосили путі на військовим злочинцем. Рішення було прийнято одноголосно — варіант "за" обрали і республіканці, і демократи Конгресу. Американці впевнені: Україні вдасться пережити путіна, і бути незалежною ще багато років.

Теги:
#Україна #Росія #Санкції #Війна #Олігархи
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