росія не зможе обійти санкції через Білорусь чи Казахстан: пояснення економіста

Найближчі сусіди Москві не допоможуть

Економічні санкції, злива з яких буквально обрушилася на росію, яка почала війну проти України, є дуже дієвими. І, на щастя, їх навряд чи вдасться оминути за допомогою сателітних до Москви Білорусі чи Казахастану.

Чому саме в інтерв’ю "Обозревателю" пояснив доктор економічних наук Владислав Іноземцев.

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За його словами, найбільша проблема Росії зараз навіть не в тому, що країна втратила частину іноземних брендів та їх товарів. Набагато гірше те, що разом із готовою продукцією росіяни припинять отримувати й окремі комплектуючі запчастини, які раніше використовувалися у вітчизняному виробництві.

Фахівець припускає, що саме така "дрібниця" зможе суттєво підкосити російську економіку, а також підняти ціни. До списку подібних товарів можна внести картриджі для принтерів, друкарську фарбу, інші запчастини і т.п.

"У Росії не виробляють велику кількість не надто важливих, здавалося б, товарів, - каже Іноземців. - Але вони не здаються важливими лише доти, доки їх без проблем можна купити за кордоном. Їх простіше було купити, ніж зробити, і санкції зараз обернуться дуже великою проблемою.

"Обійти" заборони завдяки імпорту подібних речей із Білорусі чи Казахстану навряд чи вдасться, вважає економіст. Тому що у разі заборони від Заходу іноземні компанії максимально обмежать "протічки" своєї продукції в росію.

"Фірмові товари до Росії не доїдуть. Пам’ятаєте, був скандал, коли до Криму притягли російські турбіни, які були зроблені за ліцензією Siemens? І скандал був дуже гучний, бо це, звісно, виявилося. Ось чому, я думаю, що таким чином обійти санкції буде дуже складно", — резюмує Іноземців.

На його думку, нинішні санкції є дуже ефективними. Максимум користі Захід би отримав із обмеження на нафтопродукти, але навіть за нинішньої ситуації наслідки Росії вже відчуває.

Зазначимо, що раніше Владислав Іноземцев пояснив, чому тиск на санкції на російських олігархів був не зовсім правильним кроком для Заходу. Він переконаний, що таким чином бізнесменів та багатіїв лише наблизили до путіна, а не віддалили від нього.