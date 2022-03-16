"Навіщо вам допомагати?": Кулеба відверто розповів про настрій Заходу на початку війни

За словами глави МЗС, у Європі впевнені, що перемога у війні за Україною

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що одразу після повномасштабного вторгнення росії на територію України 24 лютого в країнах ЄС припускали, що наша країна здасться у перші 48 годин.

Як передає "Телеграф", про це міністр закордонних справ розповів в інтерв’ю "Новому часу".

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Так, глава МЗС розповів про епізод, що трапився в перший день війни, 24 лютого. За його словами, посол України в одній із найвпливовіших країн ЄС звернувся з проханням про допомогу Україні до держсекретаря одного з міністерств. На що отримав, повідомив Кулеба, таку відповідь: "Дорогий мій, давайте відверто, навіщо вам допомагати, якщо максимум через 48 годин все буде закінчено і настане нова реальність".

Але потім ситуація змінилася і партнери України підключилися до роботи, запроваджуючи санкції, постачаючи озброєння.

"Ми побачили постачання зброї та зміну не те що риторики, а взагалі відношення до України. Те, що ми протрималися перші три дні, це був шок партнерів. На цей момент вони усвідомили, що за Україну треба боротися", — розповів Кулеба.

Міністр зазначив, що за таке усвідомлення доводиться платити загиблими українцями і зруйнованими містами.

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Глава МЗС додав, що зараз дипломати, з якими він спілкується, захоплені Україною та впевнені у її перемозі.

"Склалася унікальна ситуація. Для перемоги є всі наявні елементи: є бажання і здатність народу битися за себе, є керівництво держави, яка веде цей народ на боротьбу, є партнери, які дають нам зброю, партнери, які приймають санкції, — по суті, цей другий санкційний фронт, який вони відкрили проти росії, — і є фінансова підтримка України», — вважає Кулеба.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США можуть поставити в Україну безпілотники-кілери Switchblade в рамках нового пакету допомоги. До цього стало відомо, що США та НАТО відправляють в Україну потужну зброю – зенітно-ракетні комплекси.