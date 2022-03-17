Монастирський розповів, чи є в Україні безпечні для громадян регіони

Військовослужбовці та розвідка роблять все, щоб уберегти мирне населення

Кожна область України за 22 неповні дні війни зазнавала обстрілів або звітувала про наявність диверсантів на своїй території. Таким чином, у країні вже не залишилося абсолютно безпечних місць для перебування.

Такі невтішні висновки пролунали у прямому ефірі телеканалу ICTV від керівника МВС України Дениса Монастирського.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

За його словами, зараз у кожній із областей є явна військова загроза. Регіонів, які б не обстрілювалися чи обійшлися без наявності диверсантів, в Україні вже не залишилося. Монастирський із жалем констатує, що таке вже стало буденністю для правоохоронців.

"У Києві я, наприклад, щодня отримую інформацію про затриманих представників ворожих ДРГ, коригувальників вогню. Вони також є і на Львівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині. Ця проблема сьогодні є всюди", — зазначив чиновник.

Також під час спілкування з журналістами міністр попередив, що зараз у населених пунктах, де є засилля окупаційних військ, справді почастішали викрадення. Найімовірнішими "мішенями" росіян є мери міст, які відмовилися співпрацювати, активісти, котрі виходять на протести, а також люди, які допомагають отримувати населенню українську гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що одним із представників місцевої влади, якого забрали російські нацисти, став мер Мелітополя Іван Федоров. Його тримали в окупованому Луганську, проте напередодні з’явилася інформація про його звільнення — чиновника обміняли на кількох військовополонених строчників.