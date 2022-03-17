А як бути далі? Виплив нюанс із визнанням путіна військовим злочинцем
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Експерта з міжнародних відносин Дубовика цікавить, як тепер Захід проводитиме діалог з рф
Визнання в Сенаті США кривавого диктатора володимира путіна військовим злочинцем — безперечно позитивний сигнал для України, але викликає певні питання.
Про це в інтерв’ю "Телеграфу" висловився директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин ОНУ Володимир Дубовик.
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За словами Дубовика, резолюція американського Сенату є жорсткою, позитивною і навіть символічною.
Відповідно до цього рішення путін офіційно визнається ізгоєм, позбавленим будь-яких прав парією, і з політичного та морального погляду ця резолюція правильна.
Але є й нюанс: "При цьому не зовсім розумію, як вони далі збираються бути з ним у якомусь діалозі, якщо фактично називають його військовим злочинцем", — наголошує Дубовик.
Зауважимо, що на тлі всіх військових злочинів путіна проти України від росії відвернулися вже сотні компаній світового рівня, і економіка рф зазнає величезних втрат.
Більше того, як повідомляв "Телеграф", росіяни вже навіть почали говорити про повалення влади путіна.
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