А як бути далі? Виплив нюанс із визнанням путіна військовим злочинцем

Експерта з міжнародних відносин Дубовика цікавить, як тепер Захід проводитиме діалог з рф

Визнання в Сенаті США кривавого диктатора володимира путіна військовим злочинцем — безперечно позитивний сигнал для України, але викликає певні питання.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" висловився директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин ОНУ Володимир Дубовик.

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За словами Дубовика, резолюція американського Сенату є жорсткою, позитивною і навіть символічною.

Відповідно до цього рішення путін офіційно визнається ізгоєм, позбавленим будь-яких прав парією, і з політичного та морального погляду ця резолюція правильна.

Але є й нюанс: "При цьому не зовсім розумію, як вони далі збираються бути з ним у якомусь діалозі, якщо фактично називають його військовим злочинцем", — наголошує Дубовик.

Зауважимо, що на тлі всіх військових злочинів путіна проти України від росії відвернулися вже сотні компаній світового рівня, і економіка рф зазнає величезних втрат.

Більше того, як повідомляв "Телеграф", росіяни вже навіть почали говорити про повалення влади путіна.