Поки весь світ відвернувся від росії, Ізраїль доплачуватиме авіакомпаніям, щоб ті літали в рф

Такому рішенню місцева влада знайшла начебто резонне пояснення

Ізраїль не збирається закривати авіаційне сполучення з російською федерацією, незважаючи на те, що кремль уже понад три тижні веде кровопролитну війну проти України. Головною причиною небажання припинити авіаційні польоти є нібито бажання забезпечити своїх громадян можливістю повернутися додому.

Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід, спілкуючись із журналістами видання NEWSru.co.il.

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За словами чиновника, рішення ізраїльської влади не зупиняти авіасполучення з росією має бути "цілком зрозумілим".

"У Росії живуть 600 тисяч євреїв і тисячі ізраїльтян, і ми не хочемо позбавляти їхньої можливості приїхати до Ізраїлю", — підкреслив Лапід.

Але навіть не це найдивовижніше в позиції Ізраїлю. Набагато більше питань до позиції країни додає рішення уряду покривати витрати авіаційних компаній, що літають у Росію, від яких відмовилися страховики.

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За словами Лапіда, залишити доступним повідомлення для громадян Ізраїлю з Росії є дуже важливим, тому держава поки що і йде на такі кроки.

Цікаво, що після вторгнення російської армії в Україну ізраїльська влада офіційно підтримала Київ. Зараз ця країна надсилає нам гуманітарну допомогу, а також приймає біженців. Щоправда, не за повним "безвізом", а з одним невеликим уточненням.