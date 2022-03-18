Ці бомби наразі летять на українців? Країни ЄС в обхід законів постачали росії зброю

Деяка імпортована з Європи до росії бойова техніка вже помічена на українській землі

Починаючи з 2014 року, росія продовжувала купувати у європейських постачальників величезну кількість зброї. Незважаючи на існуюче ембарго, до 2020 року країна-агресор змогла "збагатитися" імпортними ракетами, снарядами, бомбами, торпедами, автомобілями та навіть кораблями, які зараз використовуються у війні проти України.

Таку оцінку діям Євросоюзу і росії дали журналісти-розслідувачі Investigate Europe.

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Чому росії не виграти війну проти України?

За інформацією, отриманою виданням, російська армія ще менше ніж рік тому забезпечувалася завдяки військовій промисловості Європейського Союзу. Близько третини країн, що входять до ЄС, були експортерами зброї на територію росії — такі дані повідомляє офіційна робоча група Ради з експорту традиційних озброєнь (COARM).

Військова техніка поставлялася в росію з Австрії, Італії, Франції, Німеччини, Болгарії, Хорватії, Фінляндії, Чехії, Іспанії та Словаччини. І це — попри офіційне ембарго на продаж озброєння російської армії, яке діє з 2014 року після анексії Криму та окупації частини Донбасу.

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Зазначимо, що загалом за мінімум шість років Європа заробила на продажі зброї росії близько 346 млн євро. Найбільше "виручили" Франція та Німеччина.

Кількість проданої Росії зброї країнами ЄС

Що входить до отриманої росією техніки? Торпеди, гармати, ракети, різні снаряди, а також бойові автомобілі та навіть кораблі. Деякі гроші вже були відмічені на території України — наприклад, автомобіль IVECO італійського виробництва, який росія спробувала прикрити назвою "Рись".

Машина італійського виробництва

Втім, попри те, звідки російські окупанти беруть свою техніку, українські захисники продовжують її безжально знищувати. Так, на світанку 18 березня нашим "спецназівцям" вдалося ліквідувати кілька автомобілів противника, де знаходилися офіцери армії росії та десантники.

Також ми писали, як на Харківщині було ефектно знищено одразу цілу колону російської техніки.