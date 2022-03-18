Рус

Місце зустрічі Зеленського і путіна: Кулеба озвучив цікавий момент

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
777
В Україні все ще готові до зустрічі з путіним Новина оновлена 18 березня 2022, 13:35
В Україні все ще готові до зустрічі з путіним

Наші дипломати роблять все залежне, аби зміцнити позицію України на переговорах

Чимало країн світу готові запропонувати свої міста у якості майданчику для особистої зустрічі українського президента Володимира Зеленського та російського кривавого диктатора володимира путіна. За словами очільника Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби, на міжнародні арені вже розпочалася "конкуренція", не гірша, ніж під час визначення нових господарів Олімпійських ігор.

Про це посадовець розповів у інтерв'ю "Українській правді", передає "Телеграф".

Свіжі факти та аналітика — достовірно про війну з росією

Утім, конкретних домовленостей про місце проведення подібних переговорів на найвищому рівні поки немає. Як не погоджено і загалом факт такої зустрічі.

"Якщо Путін виявить готовність до такої зустрічі, то буквально хоч завтра, хоч післязавтра, — поясняює Кулеба про можливий час проведення перемовин. — Президент Зеленський до цієї зустрічі готовий. Його позиція чітка, вона сформульована з усіх питань, і Україна до цієї розмови готова".

Наразі ж із обох сторін продовжують працювати робочі групи, намагаючись окреслити свою позицію щодо багатьох різних питань. Тим не менш є певні теми, які можуть обговорюватися лише очільниками держав.

На думку Дмитра Кулеби, розмова між Зеленським та путіним могла б підштовхнути загальний діалог між країнами до знаходження оптимальних компромісів та завершення війни.

Однак поки що дипломати продовжують діяти за попередніми домовленостями, а ЗСУ — "гатити" ворога, аби росія розуміла, що дарма пішла війною на Україну.

Кулеба підкреслив, що наша влада зробить усе можливе, аби рф відповіла за кожну руйнацію, смерть і навіть сльозу, що принесли в наш дім російські окупанти.

Раніше ми розповідали, як саме проходила особиста зустріч Кулеби із очільником російського МЗС Сергієм Лавровим у Туреччині. До слова, перемовини відбулися із певними протокольними змінами.

Теги:
#Україна #Росія #Переговори #Володимир Путін #МЗС України #Володимир Зеленський #Дмитро Кулеба
Зеленський сподівається на швидке рішення
Політика
Стало відомо, коли Україна отримає відповідь щодо членства в ЄС
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський сподівається на швидке рішення
Стало відомо, коли Україна отримає відповідь щодо членства в ЄС
Дата публікації
Категорія
Кадри після боїв вражають
Залишилися лише обвуглені запчастини: фото та відео розбитої техніки рф під Миколаївом
Дата публікації
Категорія
Загарбники зазнають великих втрат
У окупантів закінчуються ракети та інші боєприпаси: зведення Генштабу ЗСУ
Дата публікації
Категорія
ЄС допоможе Україні
"Вперше в історії": Україна отримає безпрецедентну фінансову допомогу від ЄС
Дата публікації
Категорія
Окупанти нещадно бомблять мирні українські міста
Війна - день 23: росія майже повністю відрізана від світу, але кривавий терор в Україні не закінчує