Місце зустрічі Зеленського і путіна: Кулеба озвучив цікавий момент

Наші дипломати роблять все залежне, аби зміцнити позицію України на переговорах

Чимало країн світу готові запропонувати свої міста у якості майданчику для особистої зустрічі українського президента Володимира Зеленського та російського кривавого диктатора володимира путіна. За словами очільника Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби, на міжнародні арені вже розпочалася "конкуренція", не гірша, ніж під час визначення нових господарів Олімпійських ігор.

Про це посадовець розповів у інтерв'ю "Українській правді", передає "Телеграф".

Свіжі факти та аналітика — достовірно про війну з росією

Утім, конкретних домовленостей про місце проведення подібних переговорів на найвищому рівні поки немає. Як не погоджено і загалом факт такої зустрічі.

"Якщо Путін виявить готовність до такої зустрічі, то буквально хоч завтра, хоч післязавтра, — поясняює Кулеба про можливий час проведення перемовин. — Президент Зеленський до цієї зустрічі готовий. Його позиція чітка, вона сформульована з усіх питань, і Україна до цієї розмови готова".

Наразі ж із обох сторін продовжують працювати робочі групи, намагаючись окреслити свою позицію щодо багатьох різних питань. Тим не менш є певні теми, які можуть обговорюватися лише очільниками держав.

На думку Дмитра Кулеби, розмова між Зеленським та путіним могла б підштовхнути загальний діалог між країнами до знаходження оптимальних компромісів та завершення війни.

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Однак поки що дипломати продовжують діяти за попередніми домовленостями, а ЗСУ — "гатити" ворога, аби росія розуміла, що дарма пішла війною на Україну.

Кулеба підкреслив, що наша влада зробить усе можливе, аби рф відповіла за кожну руйнацію, смерть і навіть сльозу, що принесли в наш дім російські окупанти.

Раніше ми розповідали, як саме проходила особиста зустріч Кулеби із очільником російського МЗС Сергієм Лавровим у Туреччині. До слова, перемовини відбулися із певними протокольними змінами.