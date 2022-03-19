Настав час говорити про Україну: Зеленський запропонував путіну зустріч

Президент України закликав російського колегу не зволікати з відповіддю.

Президент України Володимир Зеленський запропонував кривавому диктатору та російському президенту володимиру путіну врешті зустрітися та обговорити війну росії проти України.

Про це йшлося у відеозверненні українського гаранта в ніч на суботу, 19 березня.

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Зеленський запропонував путіну переговори про мир та безпеку для України — змістовні, чесні та без затягувань.

"Це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від своїх помилок. Ми завжди були за мир та переговори, не лише під час цього вторгнення. І я хочу, щоб мене зараз почули, особливо в Москві – настав час зустрічатися, час говорити та відновлювати територіальну цілісність та справедливість для України", — звернувся до очільників Кремля Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що останнім часом все частіше звучать заяви російської сторони щодо можливості прямої зустрічі путіна та Зеленського. Нещодавно прессекретар російського президента Дмитро Пєсков визнав, що у путіна думають над зустріччю із Зеленським. Таку саму заяву зробив і глава російського МЗС сергій лавров.

У Офісі президента України теж не виключають, що зустріч Зеленського та путіна може відбутися. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що зараз готуються необхідні для цього документи.