Рус

Настав час говорити про Україну: Зеленський запропонував путіну зустріч

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
227
Зеленський і Путін Новина оновлена 19 березня 2022, 01:40
Зеленський і Путін

Президент України закликав російського колегу не зволікати з відповіддю.

Президент України Володимир Зеленський запропонував кривавому диктатору та російському президенту володимиру путіну врешті зустрітися та обговорити війну росії проти України.

Про це йшлося у відеозверненні українського гаранта в ніч на суботу, 19 березня.

Оперативно про головне читайте у нашому Telegram-каналі

Зеленський запропонував путіну переговори про мир та безпеку для України — змістовні, чесні та без затягувань.

"Це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від своїх помилок. Ми завжди були за мир та переговори, не лише під час цього вторгнення. І я хочу, щоб мене зараз почули, особливо в Москві – настав час зустрічатися, час говорити та відновлювати територіальну цілісність та справедливість для України", — звернувся до очільників Кремля Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що останнім часом все частіше звучать заяви російської сторони щодо можливості прямої зустрічі путіна та Зеленського. Нещодавно прессекретар російського президента Дмитро Пєсков визнав, що у путіна думають над зустріччю із Зеленським. Таку саму заяву зробив і глава російського МЗС сергій лавров.

У Офісі президента України теж не виключають, що зустріч Зеленського та путіна може відбутися. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що зараз готуються необхідні для цього документи.

Теги:
#Україна #Росія #Путін #Війна #Зустріч #Зеленський
Руслан Стефанчук
Україна
У Зеленського натякнули на серйозні поступки заради миру з росією
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Руслан Стефанчук
У Зеленського натякнули на серйозні поступки заради миру з росією
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні
Окупанти намагаються перекинути в Україну війська з Вірменії: зведення Генштабу
Дата публікації
Категорія
Байден говорив з Цзіньпіном щодо України
Глава Китаю зробив важливу заяву щодо України
Дата публікації
Категорія
Це селище під Києвом вже не стане таким, яким було раніше
Це була лотерея зі смертю - інтерв’ю з людиною, яка вибралась з Гостомелю після 16 днів після появи росіян
Дата публікації
Категорія
Окупанти нещадно бомблять мирні українські міста
Війна - день 23: росія майже повністю відрізана від світу, але кривавий терор в Україні не закінчує