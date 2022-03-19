Психолог вказала на найважливіші моменти у промові путіна перед росіянами: "кримчани для них чужі"

Народ створює картинку видимості підтримки путіна, але насправді все не так райдужно, вважає фахівець

Російський кривавий диктатор Володимир Путін не бачить жителів Кримського півострова повноцінними росіянами. Про це свідчить його риторика під час концерту в "Лужниках" 18 березня, присвяченого роковинам анексії росією Криму.

На це та ще кілька примітних моментів звернула увагу соціальна та політична психологиня Світлана Чуніхіна.

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За її словами, окремі формулювання мови путіна добре показують те, як він "тримає дистанцію" від громадян, які перебувають у Криму.

"Привітаємо, каже, ЇХ (кримчан) зі святом, — цитує спеціалістка путіна, одразу наголошуючи: — Кримчани — це для російських "вони", а не частина "ми".

Також у зверненні диктатора можна було помітити аналогії з гімном України, в якому обіцяється, що "душу й тіло ми положим". На такі міркування Чуніхіну підштовхнули інші слова путіна.

"Процитував слова зі Священного писання християнства. "Немає більше любові, ніби хтось віддав душу свою за друзів своїх". Там ще про "наших хлопців", які своїм тілом прикривають від кулі інших "наших хлопців". Плагіат, однак", — іронізує психологиня.

Також Світлана Чуніхіна наголосила, що всі розмови про "єднання, якого у росіян давно не було", тільки й залишаються пустими розмовами. Вона звертає увагу на те, що навіть тріумфуючий і розмахуючий триколором натовп на стадіоні показує величезну асинхронність.

"Пу кілька разів доводилося робити багатозначну паузу, щоб народ зрозумів, що настав час щось скандувати, — зазначає спеціалістка. — Тобто публіка, так, емоційно включена, але єднання з лідером — коли все зрозуміло з півслова, коли лідер і нація на однієї хвилі, — нема. Тому що і нації як такої немає. Пу постарався. А немає нації — немає і нацлідера", — резюмувала психолог.

Зазначимо, що при детальному аналізі виступу володимира путина виявилося, що у трансляції прямої промови кривавого диктатора могли статися неполадки через поведінку людей на стадіоні. Пізніше з’ясувалося, що в якийсь момент політика почали освистувати, проте цей момент, звісно, не потрапив у прямий ефір.

Додамо, що окрім путіна в "Лужниках" зганьбився також і один з головних рупорів пропаганди Кремля, спікер російського МЗС Марія Захарова.