Тріумф України над росією має бути безмовним, вважає політик

Військове протистояння з росією, яке триває вже 24-й день, має закінчитись виключно перемогою України на фронті. На думку керівника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, переговорний процес навряд чи допоможе завершити нікому непотрібну війну.

Про це чиновник розповів в інтерв’ю для видання "РБК-Україна".

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Гайдай переконаний, що всі крапки над "і" у нинішній російсько-українській війні здатна розставити лише беззаперечна військова перемога нашої держави.

"Проти нас воює хвора людина, яка налаштувала всю країну проти нас. Вони готові виправдати будь-які свої звірства. Тому [війна може закінчитися] лише перемогою", — наголошує керівник Луганської ОВА.

На переговори Сергій Гайдай не сподівається, т.к. вважає кривавого диктатора володимира путіна хворою людиною, яка не здатна змінитися. Втім, навіть якщо є один шанс на мільйон, що дипломатичний шлях вирішення конфлікту існує, його потрібно використати, додає чиновник.

На його думку, незважаючи на важливість бойового протистояння, переговорні процеси не повинні припинятися та бути обов’язковим фактором.

Тим часом в Офісі президента вважають, що найоптимальнішим варіантом для України може стати організація переговорів між українським лідером Володимиром Зеленським та кривавим диктатором Володимиром Путіним. Президент уже закликає Кремль прислухатися до такої пропозиції.

При цьому зустріч політиків готові організувати представники багатьох країн. Як заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, спроби "відвоювати" собі таку можливість нагадують змагання за вірогідність прийняти Олімпійські ігри.