У Польщі підтримали блокаду фур з росії та закликали ЄС посилити санкції

Проти росії можуть ввести новий пакет жорстких санкцій

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив перед Європейським Союзом із пропозицією розглянути питання щодо посилення санкцій проти російської федерації. Мова йде про нові жорсткі обмеження, які включатимуть в себе повне припинення торгівлі з країною-агресором як на суші, так і на морі.

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Вказану інформацію у суботу, 19 березня, оприлюднило польське видання WNP.

За словами чиновника, такі дії можуть змусити росію все ж таки задуматися про припинення військової агресії на українських територіях.

"Я розраховую, що настане нове протверезіння європейських лідерів, які на наступному засіданні Європейської ради матимуть змогу прийняти новий пакет санкцій. Польща пропонує до цього пакету обмежень якнайшвидше додати торговельну блокаду. Це морські порти – заборона входу російських кораблів під російським прапором із російськими товарами у порти, а також заборона торгівлі сухопутними шляхами", – повідомив польський прем'єр.

Окрім цього, чиновник додав, що цілком підтримує блокаду активістами вантажівок на польсько-білоруському кордоні, які прямують з товарами до населених пунктів росії та білорусії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні, 18 березня, Польща заявила про те, що на позачерговому засіданні Європейської ради та на саміті НАТО планує запропонувати ідею щодо введення миротворчої місії на українських територіях.