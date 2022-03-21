Джонсон хоче приїхати до Києва і "спробувати щось змінити", служба безпеки проти — ЗМІ

Джонсон хоче спробувати, якщо це може щось змінити.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує поїздку до Києва, щоб продемонструвати Україні свою підтримку у війні з росією.

Про це повідомляє британська агенція Dailу Mail.

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Видання зазначає, що Джонсон попросив чиновників вивчити практичність та доцільність поїздки в українську столицю для переговорів із президентом Володимиром Зеленським.

Водночас, співробітники служби безпеки побоюються можливої поїздки британського прем’єра до Києва, але Джонсон "все одно хоче спробувати, якщо це може щось змінити".

"Якщо відкинути міркування безпеки, які є дуже значними, питання полягає в тому, чи зможете ви добитися чогось більшого при особистому візиті, чи це буде просто демонстрація солідарності, і чи достатньо цієї причини", — зазначили джерела видання.

Зазначимо, Борис Джонсон підтримує Україну з перших днів війни. Велика Британія вдарила потужними санкціями як у економіці країни-агресора, і по першим особам, пообіцявши знищити економіку росії.

Також Борис Джонсон заявив, що створив план протидії російській агресії, який змусить кривавого диктатора володимира путіна програти.