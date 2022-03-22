У Зеленського назвали умову зустрічі із путіним

У путіна уникають особистих зустрічей із лідерами

В Офісі президента України вважають, що очільник держави Володимир Зеленський готовий провести серйозну та принципову зустріч із кровавим диктатором володимиром путіним щодо нинішньої війни. Однак цьому має передувати напрацювання бодай частини якихось попередніх документів, котрі будуть більш-менш влаштовувати обидві сторони конфлікту.

Про це стало відомо із інтерв'ю радника очільника ОП Михайла Подоляка для BBC.

За словами чиновника, наразі про прийняття будь-яких важливих рішень можуть говорити лише лідери країн. Володимир Зеленський зі свого боку готовий до перемовин.

"Зеленський абсолютно "в матеріалі", це єдина людина сьогодні, як мені видається, яка точно розуміє всі аспекти того, що відбувається сьогодні між двома країнами. Тобто і щодо війни, оборони, наших ресурсів, потреб і того, куди ми можемо зайти чи не зайти", — підкреслив Подоляк.

Зустріч із путіним, сподіваються посадовці, стане ключовою для прийняття рішення про завершення війни та мир в Україні. За словами Михайла Подоляка, чимало іноземних партнерів допомагають і роблять все можливе, аби організувати переговори Зеленського та путіна.

"Коли робочі групи в рамках переговорного процесу напрацюють якісь попередні документи і вони будуть передані президентам, вони оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати тет-а-тет. Тоді ця зустріч може бути", — говорить чиновник.

Конкретної дати зустрічі поки немає, підкреслює він. Наразі йде робота за іншими напрямками — визначення тем і попередніх домовленостей тощо.

Тим часом російське військо в Україні потерпає від значних втрат. За інформацією ще одного радника голови ОП Олексія Арестовича, наразі ворожих бійців стало менше аж на чотири армії.