До Києва для допомоги з переговорами може приїхати прем’єр Ізраїлю: деталі
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Мета можливого приїзду – фінішувати переговори
Українсько-російські переговори щодо припинення вогню та відведення військ росії продовжуються. Посприяти їм захотіли в Ізраїлі – прем’єр-міністр країни Нафталі Беннет попросив співробітників безпеки підготувати можливість візиту до столиці України для переговорів щодо припинення вогню.
Про це повідомляє The Times of Israel.
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Візит поки що не призначений і відбудеться у тому випадку, якщо переговорники будуть близькі до досягнення домовленості. Як зазначають у виданні, Беннет має допомогти їм дійти до фінішу. При цьому через безперервні російські обстріли і бомбардування така поїздка "стане кошмаром для безпеки".
Раніше Беннет уже їздив до Москви, щоб переговорити з володимиром путіним, після чого телефонував до президента України Володимиром Зеленським.
"Телеграф" писав, що в Офісі президента вважають, що Зеленський вже готовий до переговорів із путіним і про важливі рішення для країн треба говорити на рівні президентів. У Кремлі вважають, що максимального прогресу потрібно досягти до цього і не вважають за необхідне контактувати.
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