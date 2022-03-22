До Києва для допомоги з переговорами може приїхати прем’єр Ізраїлю: деталі

Мета можливого приїзду – фінішувати переговори

Українсько-російські переговори щодо припинення вогню та відведення військ росії продовжуються. Посприяти їм захотіли в Ізраїлі – прем’єр-міністр країни Нафталі Беннет попросив співробітників безпеки підготувати можливість візиту до столиці України для переговорів щодо припинення вогню.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Оперативно про головне читайте у нашому Telegram-каналі

Візит поки що не призначений і відбудеться у тому випадку, якщо переговорники будуть близькі до досягнення домовленості. Як зазначають у виданні, Беннет має допомогти їм дійти до фінішу. При цьому через безперервні російські обстріли і бомбардування така поїздка "стане кошмаром для безпеки".

Раніше Беннет уже їздив до Москви, щоб переговорити з володимиром путіним, після чого телефонував до президента України Володимиром Зеленським.

Читайте також: Категорія Статті НАТО, поступки чи новий удар: куди нас приведуть переговори з росією Експерти у питаннях політики дали прогноз для "Телеграфу", до чого в кінцевому підсумку можуть призвести переговори з росією

"Телеграф" писав, що в Офісі президента вважають, що Зеленський вже готовий до переговорів із путіним і про важливі рішення для країн треба говорити на рівні президентів. У Кремлі вважають, що максимального прогресу потрібно досягти до цього і не вважають за необхідне контактувати.