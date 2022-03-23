Зеленський розповів Японії, що та може зробити проти росії

Країни Азії мають об'єднатися, щоб загальмувати розвиток російської агресії

У середу, 23 березня, український президент Володимир Зеленський виступив із зверненням перед членами парламенту Японії та вищим керівництвом країни. Він подякував японським колегам за постійну підтримку українців під час війни з росією та закликав і надалі протистояти Москві, аби не трапилося ще гіршого лиха.

Деталі повідомляє "Телеграф" із посиланням на пряму трансляцію звернення.

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За словами Зеленського, Японія, як справжній лідер азіатської частини континенту, продемонструвала свої передові погляди і у контексті російсько-української війни, адже проявила принциповість та виділила допомогу.

"Ви стали першими в Азії, хто почав дійсно сильно тиснути на Росію для відновлення миру. Хто підтримав санкції проти Росії. І я закликаю вас продовжувати це робити", — підкреслив президент.

Політик переконаний, що росія внесла дестабілізацію в економіку та розвиток абсолютно всіх держав світу, коли вторглася в Україну. Це і фінансовий чинник, і промисловий, і екологічний.

"А головне, зараз вирішується, чи переконаються усі агресори на планеті — явні та потенційні, що за розв’язану ними війну буде таке потужне покарання, що їм і починати війну не варто. Що їм не варто руйнувати мир. І абсолютно логічно і правильно, що відповідальні держави обʼєднуються заради захисту миру", — говорив Володимир Зеленський.

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У своєму зверненні до японських політиків очільник держави виділив кілька особливих моментів — закликів до подальшої роботи для підтримки України.

Об'єднати зусилля азіатських держав для стабілізації ситуації та протидії військовій агресії рф.

Впровадити ембарго на торгівлю з росією.

Забрати компанії з ринку держави-агресора, щоб не фінансувати вбивство українців.

Допомагати Україні — фінансово і не тільки.

"Ми маємо напрацювати нові гарантії безпеки. Щоб можна було діяти превентивно і сильно кожного разу, коли виникає загроза для миру, — підкреслив Володимир Зеленський. — Чи можна зробити це на базі існуючих міжнародних структур? Після такої війни – точно ні. Потрібно створювати нові інструменти. Нові гарантії. Які будуть працювати превентивно і сильно – проти будь-якої агресії. Які справді допоможуть. Лідерство Японії може стати незамінним у їхній розробці. Для України, для світу. Я пропоную це вам".

Підсумовуючи сказане, президент фактично закликав Японію долучитися до нової антивоєнної коаліції, котра буде спрямована на стримування росії.

Нагадаємо, раніше Зеленський звертався до італійських політиків та попередив їх про небезпеку, яку росія несе для всією Європи як мінімум.

Також у Офісі президента пояснювали, які чотири кроки може зробити Захід, аби ще більше обмежити рф санкціями.