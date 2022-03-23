Україна викрила росію у брехні щодо полонених

Росія продовжує вигадувати новини заради пропагандистської картинки

Україна не проводила жодних обмінів полоненими з росією, про які у середу, 23 березня, заявили у Москві.

Про це "Телеграфу" розповіла віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук.

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За її словами, останніми днями обмін проводився тільки щодо мера Мелітополя Івана Федорова. Нагадаємо, що його визволення із застінок луганських підвалів коштувало дев’ятьох полонених терміновиків.

"Сьогодні [23 березня — ред.] росія заявила про два проведені обміни, проте ця інформація не відповідає дійсності", — наголосила Верещук.

Причини, які штовхнули Москву на вигадку чергової неправди щодо військових питань, нардеп додатково не коментувала.

Зазначимо, що фактично перший обмін полоненими під час війни з Росією відбувся ще на початку березня. Тоді на Сумщині одного російського офіцера "виміняли" на п’ятьох українських бійців тероборони.

Загалом українців закликають не вбивати окупантів, якщо ті вирішили здатися в полон. Чим вони можуть бути "корисними", докладніше дізнавайтеся в інфографіці від Міністерства оборони України.