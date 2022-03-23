Польща відправляє десятки російських дипломатів курсом військового корабля

Реакція російської сторони дуже очікувана

Ситуація між росією та Польщею на фоні війни з Україною загострюється дедалі більше — найближчими днями 45 російських дипломатів вирушать додому. Їм усім пред’явлені підозри у шпигунстві, що передбачає їхню висилку з країни.

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на заяву посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва.

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Раніше стало відомо, що у Міністерстві закордонних справ Польщі викликали Авдєєва "на килим". Там він отримав ноту, в якій і було зазначено, що кілька десятків співробітників дипломатичних представництв Росії мають виїхати з Варшави та інших польських міст найближчим часом.

У Москві вже прийняли рішення у відповідь — "на принципі взаємності" з Росії будуть вислані польські дипломати.

Загалом, ситуація між країнами дуже непроста, адже Кремлю категорично не подобається підтримка, яка надається Україні та всім її громадянам поляками.

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Напередодні пильні громадяни навіть помітили, як над російським посольством у Польщі піднімався дим — зважаючи на все, за допомогою вогню знищувалися всі важливі документи. Такі дії росіяни робили у великих містах України напередодні вторгнення путінських військ 24 лютого.