Польща відправляє десятки російських дипломатів курсом військового корабля
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Реакція російської сторони дуже очікувана
Ситуація між росією та Польщею на фоні війни з Україною загострюється дедалі більше — найближчими днями 45 російських дипломатів вирушать додому. Їм усім пред’явлені підозри у шпигунстві, що передбачає їхню висилку з країни.
Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на заяву посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва.
Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією
Раніше стало відомо, що у Міністерстві закордонних справ Польщі викликали Авдєєва "на килим". Там він отримав ноту, в якій і було зазначено, що кілька десятків співробітників дипломатичних представництв Росії мають виїхати з Варшави та інших польських міст найближчим часом.
У Москві вже прийняли рішення у відповідь — "на принципі взаємності" з Росії будуть вислані польські дипломати.
Загалом, ситуація між країнами дуже непроста, адже Кремлю категорично не подобається підтримка, яка надається Україні та всім її громадянам поляками.
Напередодні пильні громадяни навіть помітили, як над російським посольством у Польщі піднімався дим — зважаючи на все, за допомогою вогню знищувалися всі важливі документи. Такі дії росіяни робили у великих містах України напередодні вторгнення путінських військ 24 лютого.
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