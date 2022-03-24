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Між молотом і ковадлом: військовий експерт пояснив, чому лукашенко зволікає із вторгненням в Україну

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Лукашенко зараз обирає між більшим та меншим злом Новина оновлена 24 березня 2022, 07:42
Лукашенко зараз обирає між більшим та меншим злом

Білоруський диктатор все ще не визначився, яку лінію поведінки варто гнути

Імовірне відкриття "білоруського фронту" на російсько-українській війні дуже непокоїть багатьох громадян та вітчизняних експертів. Втім, білоруський посібник кривавого диктатора Олександр Лукашенко поки що не ухвалив остаточного рішення щодо участі РБ в агресії Кремля проти України.

Про причини сумнівів політика "Телеграфу" розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

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На його думку, зараз лукашенко перебуває ніби "між молотом і ковадлом", адже тиск на нього відбувається з кількох сторін одночасно.

По-перше, самі білоруси не дуже підтримують війну Росії проти України. І примус армії до участі у бойових діях може призвести до зворотного — а саме революції та соціального вибуху у Білорусі. При цьому, каже Жданов, лукашенку загрожує не просто усунення влади, а й фізичне знищення.

"З іншого боку — путін, який, згідно з даними розвідки, теж готує фізичне усунення лукашенка", — говорить військовий експерт.

Замах на життя білоруського диктатора може бути вигідним Кремлю, тому що за місяць війни путін так і не дочекався конкретного наказу від Лукашенка до армії щодо наступу.

Зазначимо, що напередодні у Білорусі наголосили, нібито не збираються влазити у військовий конфлікт між Росією та Україною. При цьому північні сусіди чомусь вважають, що на їхній території можуть розпочатися провокації, у зв’язку з чим готові тримати оборону. Деякі українці переконані, що у такий спосіб лукашенко та його поплічники все ж таки намагаються виправдати ймовірне вторгнення на територію нашої країни.

На це натякає і той факт, що українських дипломатів висилають із території Республіки Білорусь.

Теги:
#Україна #Росія #Білорусь #Війна #Олександр Лукашенко #Вторгнення
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