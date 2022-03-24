США готують найпотужніший удар по газовій промисловості Росії

Захід здатний прожити без путінських подачок

Країни Європейського Союзу найближчим часом матимуть можливість відмовитися від споживання російського газу та інших пов’язаних із ним продуктів промисловості через війну в Україні. Потреби ЄС планують перекрити Сполучені Штати Америки.

Таку інформацію повідомляє Bloomberg.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Згідно з журналістськими джерелами, Європа та США максимально наблизилися до того, щоб підписати взаємно вигідний договір про газові постачання. Таким чином, енергоресурси росії виявляться якщо не зовсім непотрібними Євросоюзу, то хоча б мінімально споживаними.

Серед основних "товарів", які Вашингтон готовий постачати до ЄС, називають газ та водень.

При цьому кривавий диктатор Володимир Путін чомусь свято впевнений, що західні країни і далі продовжать сидіти на "російській газовій голці". Більше того, він диктує свої правила, намагаючись змусити Європу платити за отриману сировину в рублях, а не іноземній валюті.

На думку української влади, таким чином росія вже відкрила перший фронт проти Європи. Поки що він не військовий, а суто економічний, проте путін здатний розпочати і бойові дії теж, адже це справді схоже на початок ескалації.

Нагадаємо, що "Телеграф" також писав, що саме про подібний крок Москви думають вітчизняні експерти. Деякі впевнені — подібні "газові ігри" дуже скоро обернуться крахом для самої ж росії.