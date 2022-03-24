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Один із українських міністрів подав у відставку: подробиці

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Лещенко прилюдно своє рішення поки не коментував Новина оновлена 24 березня 2022, 13:03
Лещенко прилюдно своє рішення поки не коментував

Причина, через яку політик вирішив зняти з себе повноваження міністра, невідома

Міністерство аграрної політики та продовольства України незабаром отримає нового керівника. Як офіційно стало відомо у четвер, 24 березня, нинішній голова Мінагро Роман Лещенко вирішив звільнитися та подав прохання про відставку.

Про це повідомив нардеп, постійний представник уряду у Кабміні Тарас Мельничук у своєму Telegram.

Чи збираються підтримати бажання Лещенка піти з посади, наразі невідомо. У будь-якому разі, за його відставку має проголосувати Верховна Рада, щоб звільнення відбулося.

Причини, через які голова Мінагро подав заяву, невідомі. Публічно чиновник поки що жодним чином це не коментував.

Цікаво, що ще два дні тому, 22 березня, у нього на сторінці у Facebook подавалася необхідна за часів війни інформація, у тому числі щодо розширення списку товарів, які потрапляють під критичний імпорт. Тоді ж Лещенко писав, що Мінагрополітики повністю працює на перемогу України у війні та продовжить це робити до самого кінця.

Зазначимо, що, за попередніми оцінками уряду, Україні незважаючи на війну, вистачить запасів важливих стратегічних продуктів, щоб у країні не почався голод. Проблеми з постачанням товарів за кордон не відкидають, але своїх громадян держава прогодує.

Теги:
#Україна #Росія #Відставка #Мінагрополітики #Війна #Роман Лещенко
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