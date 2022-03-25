Зеленський зрозуміло пояснив прем’єру Угорщини масштаби катастрофи в Маріуполі, порівнявши її з Голокостом

Політик не розуміє, як хтось у Європі ще може роздумувати про торгові відносини із рф

Президент Володимир Зеленський звернувся безпосередньо до глави уряду Угорщини Віктора Орбана, вельми незвичайним способом закликавши його підтримати антиросійські санкції. Глава держави нагадав, що наприкінці Другої світової війни Угорщина була однією з найбільш постраждалих країн у плані терору мирних жителів — як зараз Україна.

Зеленський провів очевидні паралелі з Маріуполем 2022 року під час промови, спрямованої до глав країн НАТО 24 березня.

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Угорщину український президент трохи відокремив, адже уряд цієї країни завжди славився підтримкою росії. На думку Володимира Зеленського, угорцям нарешті настав час прийняти рішення — на чиєму вони боці.

"Я був у Будапешті. Я обожнюю ваше місто. […] У вас були трагічні моменти життя. Я був на вашій набережній. Я бачив цей меморіал... Взуття на річці Дунай. Про масові вбивства. Я був зі своєю сім’єю", — зазначив президент.

Йдеться про набережну пам’ятку у вигляді десятків пар взуття, які символізують розстріляних євреїв Будапешта, яких у 1944-1945 роках ставили на розстріл на березі річки, зв’язували їм ноги та стріляли лише у кількох людей — ті падали у воду та тягли інших за собою. Точна кількість загиблих тоді невідома.

Пам’ятник жертвам Будапештського гетто

Як поки неможливо порахувати і вбитих жителів Маріуполя, котрі померли через прихід "руского міра".

Зеленський звернувся безпосередньо і до угорського прем’єра Віктора Орбана. Запропонував прогулятися йому до тієї ж Будапештської набережної, провівши паралелі з нинішньою Україною.

"Ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватися в сучасному світі. І це сьогодні робить росія", — наголосив український політик.

На його думку, сьогодні сумніватися в необхідності санкцій або відмови від торгівлі з Росії абсолютно не варто, адже кожна цивілізована людина розуміє, що саме потрібно зробити. Зеленський вважає, що час сумніватися вже минув, зараз і Угорщина, і Євросоюз загалом має час лише на рішення.

Також під час свого звернення до глав країн НАТО Володимир Зеленський попросив їх більше ніколи не казати, що українська армія може не відповідати будь-яким стандартам Альянсу. Президент упевнений, що жорстку відсіч, яку зараз росіяни отримують, прийшовши зі зброєю на нашу землю, чудово демонструє підготовку ЗСУ та можливість захистити не лише себе, а й союзників.