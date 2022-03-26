На Заході передбачили швидку перемогу України та втечу росіян

Рішення путіна про вторгнення називають політичним божевіллям

Україна, яка вже 31-й день поспіль дає росіянам серйозну відсіч, вистоє у цій війні та зможе перемогти. Російські війська будуть вимушені бігти на батьківщину з ганьбою, намагаючись вціліти.

Такі прогнози пролунали від шведсько-американського економіста та дипломата Андерса Ослунда.

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Зазначимо, що Ослунд є міжнародно визнаним експертом з питань національних економік України, рф та країн колишнього Радянського Союзу. Він неодноразово давав дуже правдиві прогнози щодо розвитку ситуації у східноєвропейському регіоні.

Наразі ж експерт упевнений, що перемога у нинішній війні залишиться за Україною. При цьому тривалість бойових дій не буде довгою — на думку Ослунда, найімовірніше бойові дії триватимуть ще один місяць.

"Я думаю, деморалізовані росіяни втечуть додому або за кордон", — зазначив економіст.

Плани кривавого диктатора володимира Путіна щодо вторгнення в Україну Ослунд вважає політичним безумством. Водночас він припускає, що російському лідеру навряд чи вдасться пережити свою поразку.

Тим часом інші західні джерела також впевнені, що над путіним нависла загроза фізичної ліквідації. Більше того, усунути його можуть найближчі послідовники, причому з числа агентів ФСБ.

Подібну інформацію "Телеграф" отримував і від приватних джерел з Федеральної служби безпеки росії, де багато співробітників вже вважають кривавого диктатора зрадником і не хочуть миритися з серйозними санкціями, запровадженими сьогодні Заходом.