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Україна та росія не обговорюють нейтралітет — Подоляк

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Михайло Подоляк Новина оновлена 26 березня 2022, 20:52
Михайло Подоляк

Для України дуже важливою є територіальна цілісність країни

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на переговорах делегацій від рф та України сьогодні обговорюється не нейтралітет, а гарантії безпеки.

Про це він заявив в інтерв’ю для німецького видання FAZ.

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"Ми сьогодні не обговорюємо нейтралітет. Україна наполягає на системі гарантій безпеки за участю держав, які готові надати ці гарантії, у тому числі у військовому плані. Від цього залежить багато іншого. Це наша вихідна позиція", — зазначив Подоляк.

На думку радника глави ОП, така система гарантій безпеки немислима без допомоги Сполучених Штатів Америки.

Раніше член української делегації у переговорах Михайло Подоляк заявив, що українська влада не здасть країну агресору, який думає, що може вплинути на хід переговорів за допомогою ударів по мирних жителях.

Ще один член української делегації у переговорах, глав парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, висловив чітку позицію України щодо Донбасу та Криму.

Тим часом в Офісі президента вважають, що оптимальним варіантом для України може стати організація переговорів між Володимиром Зеленським та путіним. Цю зустріч готові організувати представники цілої низки країн.

Теги:
#Україна #Росія #Путін #Володимир Зеленський #Михайло Подоляк
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