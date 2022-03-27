Обстріл Львова росіянами: у Зеленського повідомили, чого не дочекалися від Заходу

На Заході не відреагували на падіння ракет біля кордонів НАТО.

На Заході не зробили жодних серйозних заяв щодо ракетного обстрілу по Львову, який знаходиться за 80 км від польського кордону.

Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

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"На жаль, жодних серйозних коментарів, серйозних заяв щодо обстрілу Львова, близького падіння ракет до кордонів НАТО, ми не почули", — заявив Нікіфоров.

На думку Никифорова, ракетний обстріл Львова лише підтверджує слова Володимира Зеленського, що росія має апетити за межами України.

"Це демонстрація того, що зупиняти росію потрібно на українській території, тому що якщо цього не робити, ракети будуть падати ближче до кордонів НАТО", — заявив Нікіфоров.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", увечері 26 березня росіяни вдарили ракетами у Львові. За попередніми даними, п’ятеро людей через обстріл отримали поранення. Поліцейські вже затримали двох корегувальників вогню.

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Зазначимо, що незадовго до цього у польському місті Жешуве, яке знаходиться за 172 км від Львова, з робочою поїздкою був президент США Джо Байден. Він зустрічався з президентом Польщі Анджеєм Дудою та американськими військовими, які там базуються, і після цього відлетів до Варшави.