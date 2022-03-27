Зеленський про політику путіна: "Вечірка була хороша, а хто прибирати буде"
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Російський президент Володимир Путін має багатовекторний підхід до питання Росії, але основна його амбіція зводиться до "хочу Радянський Союз". При цьому всі плани диктатора — зовсім не стратегічні й він не думає про те, що залишить в країні після себе.
Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю російським ЗМІ.
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