"Бояться росії, і все": Зеленський відверто оцінив деяких західних союзників

Володимир Зеленський розповів, як передові країни Європи допомагають Україні.

Франція боїться росії, а Німеччина вичікує і намагається знайти баланс.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist.

Чому росії не виграти війну проти України?

Говорячи про Францію, Зеленський різко розкритикував Макрона за відмову у військовій підтримці України: "Бо вони бояться росії. І все".

За словами Зеленського, Британія набагато активніше відправляє зброю, тому що британці загалом підтримують Україну: "Так. Чесно кажучи, Джонсон — лідер, який більше допомагає. Британія безперечно на нашому боці. Вона не намагається балансувати. Британія не бачить альтернативного виходу із ситуації. Британія хоче, щоб Україна виграла, а росія програла, але я не готовий сказати, чи хоче Британія затягування війни чи ні".

Щодо Німеччини, то ця країна вичікує і намагається знайти баланс.

"У них давні відносини з росією, і вони дивляться на ситуацію через призму економіки. Вони періодично допомагають. Я думаю, вони намагаються пристосовуватися до ситуації в міру її розвитку. Вони також дивляться, як ситуація впливає на їхню власну країну", — додав глава української держави.

Зазначимо, що раніше Німеччина виступила проти введення на українські території миротворчої місії НАТО, а також створення безпольотної зони над Україною.

Сам генсек НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що Альянс не вводитиме війська в Україну, оскільки це означатиме початок повноцінної війни проти росії.