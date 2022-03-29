"Вам залишилося кілька годин": український посол розповів, як німецький міністр відшив його в день вторгнення росії

У Німеччині були впевнені, що росія захопить Київ за кілька годин.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер після початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого заявив, що "Україні залишилося кілька годин".

Про це посол України у ФРН Андрій Мельник розповів в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine.

Чому росії не виграти війну проти України?

За словами Мельника, німецький міністр тоді сидів із ввічливою усмішкою і говорив так, ніби поразка українців давно зафіксована.

"Вам залишилося кілька годин. Постачання зброї або відключення росії від SWIFT безглузді", — заявив він.

"У мене було відчуття, що він дивиться більше на баланс, ніж на наші страждання. Але, можливо, він повинен був так чинити. Як міністр фінансів. У всякому разі, для мене це був нокаут. Тоді я завершив розмову. Я не часто плачу, але після розмови з Крістіаном Лінднером сльози просто текли по обличчю", – зізнався Мельник.

У той же час вже 22 березня Лінднер підтримав створення "плану Маршалла" для відновлення України та висловив солідарність у боротьбі українців із росії.

Зазначимо, що раніше про цю ситуацію розповідав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, не назвавши країну, проте більшість наших читачів здогадалася, що йшлося саме про Німеччину.

Після місяця війни президент України Володимир Зеленський зазначив, що всі тільки й думають, що робити, якщо росія піде далі до Європи. У свою чергу Франція боїться росії, а Німеччина вичікує і намагається знайти баланс.