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Західні розвідки розкрили план путіна з відведенням військ з-під Києва: названо нову гарячу точку

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Росія може спробувати перекинути війська з півночі на схід Новина оновлена 30 березня 2022, 07:52
Росія може спробувати перекинути війська з півночі на схід

Розвідслужби відзначили втрату ініціативи Росії

Відведення військ росії з київського та чернігівського напрямів це не виведення їх з України, а перебазування. Те, про що заявляли раніше в українському Генеральному штабі ЗСУ, підтверджують у США та Великій Британії.

В американському Міністерстві оборони вважають, що є ймовірність того, що великий наступ розпочнеться в іншому районі фронту. "Це не означає, що загроза для Києва закінчилася", — заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Чому росії не виграти війну проти України?

Кірбі також зазначив, що частина росвійськ, що відводиться від столиці України, не порівнянна з тією кількістю, яка знаходиться в цьому напрямку і не становить його більшість. При цьому Київ продовжують обстрілювати.

Рух російських військ відзначено на північ, але їх кінцевий пункт, ні подальші пересування невідомі.

Британська розвідка також повідомляє про ймовірні нові цілі росії. Там вважають, що російський наступ на столицю, швидше за все, не досяг мети і втратив ініціативу в регіоні. Вони вважають можливим, що рф перебазуватиме сили з півночі на наступ у Донецькій та Луганській областях.

Як раніше писав "Телеграф", згідно з даними про пересування ворога, в Маріуполі склалася вкрай важка ситуація і місто може бути розділене навпіл армією росії, а з Харківського напрямку частина сил рф намагається пробитися до Слов’янська — про це свідчить нова аналітика і карти фронту.

росіяни намагаються пробити шлях на Донбас через частину Харківщини
росіяни намагаються пробити шлях на Донбас через частину Харківщини

Згідно з останніми даними Ізюм залишається критичною точкою, де точаться бої між українськими захисниками та армією рф. Від Ізюму вони можуть рушити на Слов’янськ, до якого окупанти можуть пробиватися і з боку Сєвєродонецька, де також зіткнення та обстріли.

Тим часом російські військові вже не так хочуть їхати воювати в Україну.

Теги:
#Київ #Росія #Донбас #Розвідка
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