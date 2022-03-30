Захист Кримського перешийка, удари по Білорусі та росії: Арестович відповів на три популярні питання

Військовий експерт пояснив, чому на територію рф ще не прилетів жоден український снаряд

Україна не нападає на сусідні держави (навіть агресори), адже перебуває у оборонній позиції. Як пояснює радник голови Офісу президента Олексій Арестович, це не ми, а на нашу територію вторглися, що означає необхідність дати сильну відсіч та перемогти.

Саме такі аргументи Арестович наводить у своєму інтерв’ю для "BBC Україна", пояснюючи, чому ЗСУ досі не зруйнували жодного із військових об’єктів у росії чи Білорусі.

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Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Загалом розмова військового експерта з журналістами вийшла досить об’ємною, але з найголовнішого можна виділити три основні пункти.

Білоруське питання

Попри те, що з території Білорусі по Україні регулярно випускаються бомби та снаряди, офіційно Мінськ тримається в позиції "ми не беремо участі у цій війні". Олексій Арестович ще й додає, що Білорусь, як і раніше, є посередником між Україною та росією на переговорах.

"Крім того, якщо ми почнемо завдавати ударів, то це сильно збільшить ймовірність вступу білоруської армії у війну", — каже експерт.

За словами Арестовича, міжнародне право передбачає участь у військовій агресії навіть такою дрібницею, як дозвіл на проліт ракети над територією країни. При цьому Україна не розглядає претензії до Молдови, через окуповані території якої свого часу на західному напрямку летіли снаряди — адже це черговий злочин росії.

"Так само ми розділяємо режим лукашенка та білоруський народ, тому ми не хочемо втягувати Білорусь у війну проти України", — наголосив Арестович.

Читайте також: Категорія В регіонах Окупанти відводять частину військ до Білорусі: що відомо При цьому обстріли позицій українських військових на Київщині продовжуються.

Удари по рф

Можливості, щоб знищити хоча б пару-трійку російських військових цілей на території росії, Україна має. Проте, на думку Олексія Арестовича, це не варто робити. Бо це лише зміцнить російську пропаганду у твердженнях, що українці є агресорами.

Проблема з Кримським перешийком

Як відомо, серйозну перевагу на Херсонському напрямку росіянам надали шляхи з Криму. Жоден з мостів, що з’єднують материкову Україну та півострів, не було знищено у перші години війни. Про перекриття цієї ділянки Арестович каже, згадуючи бомбардування з повітря.

"Будь-яка кількість військ, яка б там стояла, була б змішана російською авіацією з піском. Що ми й бачили, до речі, по знищеним українським колонам в Херсонській області, — говорить він. — Неможливо протистояти в чистому полі авіації, у якої час підльоту дві хвилини".

Нагадаємо, раніше ми писали, через який час, на думку Олексія Арестовича, в Україні піде на спад фаза активних бойових дій. Експерт спробував спрогнозувати розвиток подій, аналізуючи нинішню поведінку російських окупантів.

Також ми писали, якою черговою божевільною заявою "розродилися" в росії і чому під прицілом ворожих бомб може бути Умань.