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План договору з росією: Арахамія розвіяв страхи щодо армії України

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Політик каже, що послаблювати Україну ніхто не збирається Новина оновлена 30 березня 2022, 14:24
Політик каже, що послаблювати Україну ніхто не збирається

Київ дорівнюватиме концепції, якою користуються Ізраїль та Швейцарія

Укріплений нейтралітет та можливість у майбутньому отримувати нове озброєння для армії — одні з головних акцентів у позиції України щодо ймовірного договору з російською федерацією про припинення війни. Як каже учасник переговорів, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, такі вимоги для української сторони є важливими.

Про це він заявив в інтерв’ю для "РБК-Україна", передає "Телеграф".

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За його словами, Україна не збирається залишитись повністю беззбройною і сподіватися лише на підтримку союзників-гарантів, список яких ще затверджується. До всіх юридичних договорів має бути ще й прикріплено надію на власних військовослужбовців.

"Тобто, як у Швейцарії, в Ізраїлю, резервна армія, яка може мобілізуватися у великій кількості і дати необхідну відсіч у разі агресії, — пояснює Арахамія. — Дуже важливо наголосити, що ми не йдемо за такою моделлю, що у нас є нейтралітет, і тому ми розслабилися, армія нам не потрібна, нехай наші гаранти про нас дбають.

Також політик запевнив, що навіть у разі підписання такого компромісного договору українська армія, як і раніше, продовжуватиме отримувати від союзників різну військову допомогу, у тому числі технічну.

Нагадаємо, що також Арахамія стверджує, нібито умови договору, над яким зараз працює українська сторона, ймовірно, є навіть жорсткішим за п’яту статтю НАТО, що передбачає допомогу країн-союзників. Україна намагається максимально себе убезпечити, щоб більше не вийшло ексцесів, як було свого часу з Будапештським меморандумом.

Теги:
#Україна #Росія #Армія #Війна #Договір #Давид Арахамія
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