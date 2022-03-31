Зеленський нагадав, за який злочин не покарали росію: "Помилки треба виправляти"

Президент наголошує, що винуватець завжди має відповідати за свої дії

Глава української держави Володимир Зеленський вважає, що нинішньої війни в Україні могло б і не бути, якби рф отримала справедливе покарання за збитий під Донецьком Boeing 777. Тоді в трагедії рейсу MH17 загинуло майже 300 людей, проте росія продовжує заперечувати свою причетність до цього злочину.

Таку заяву Зеленський зробив під час звернення до Палати представників Австралії у четвер, 31 березня.

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На його думку, якби з 2014 року світова спільнота серйозно взялася за розслідування катастрофи збитого літака, росія не посміла б прийти з війною в Україну.

"Тоді загинули 298 людей. Чи вдалося притягти до відповідальності, хто спричинив цю трагедію? Ні, вони ховаються на території росії і напевно отримали гарантії безпеки від рф, — підкреслив Володимир Зеленський. — Чи виплатила росія компенсації родичам загиблих? Ні, вона досі заперечує свою причетність.

Політик упевнений, що зараз — той самий час, коли помилки минулого мають бути виправлені. Інакше росія стане причиною ще багатьох бід і трагедій по всьому світу.

Тому Зеленський закликав і австралійську, і світову спільноту до того, щоб притягти російську федерацію до відповідальності. Винні у всіх жахах війни, яка триває в Україні з 2014 року, мають бути покарані.

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Тим часом один із терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), який також встиг втекти з окупованої території Донбасу до росії, зараз критикує кремль за те, що він офіційно оголосив лише "спецоперацію". Бойовика не влаштовує те, що багато контрактників з армії рф відмовляються їхати воювати в Україну і вмирати тут за імперські ідеали путіна.