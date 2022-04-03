"Скільки українців має бути вбито та зґвалтовано?": посол України дорікнув Німеччині

Посол незадоволений нерішучістю німецької влади.

Німеччина може посилити санкції проти росії у відповідь на військові злочини росіян у Київській області, де було виявлено масові вбивства мирних українців. Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував німців, які зволікали із санкціями.

Відповідний пост посол опублікував на своїй сторінці у Twitter.

Мельник гостро відреагував на дискусії навколо можливого посилення санкційного тиску проти росії. Посол репостнув повідомлення глави МЗС Німеччини Анналени Бербок про потенційне введення нових санкцій до росії, а також звернувся до німців.

"А тепер скажемо прямо: для того, щоб уряд світлофора (чинна німецька коаліція) нарешті наважився хоч трохи надалі чинити тиск на Росію та посилити подальші санкції (включаючи газове та нафтове ембарго?), потрібно знову вбити сотні мирних громадян України, а жінок знову зґвалтувати. Зрозуміло", — написав посол.

Раніше Мельник розповів жахливу історію про те, як у Німеччині не хотіли вводити санкції проти росії, адже "Україні залишилося лише кілька годин".

У квітні Мельник звинуватив президента ФРН у надмірній співпраці та підтримці володимира путіна.