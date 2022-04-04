Шольц обіцяє покарати росію за звірства у Бучі, а Дуда натякнув на нові постачання зброї Україні

Ганебні та жорстокі вчинки російських військових вразили світ

Світова спільнота не лише засудила масове вбивство мирних українських громадян на раніше окупованій росіянами території Київської області, а й готова до нових санкцій проти росії через це. Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що на санкції погодяться найближчими днями.

Про це повідомляє DW.

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Він зазначив, що російський президент Володимир Путін і його прихильники "відчують наслідки". Додатково він згадав про необхідність постачання озброєння.

Також Times, з посиланням на джерела, повідомляє, що в п’ятницю під час першого візиту до Лондона як канцлер Шольц зустрінеться з британським прем’єром Борисом Джонсоном.

Очікується, що Джонсон просуватиме ідею дипломатичного, економічного та військового тиску на росію. Зазначається, що мирна угода, до якої можуть підштовхувати союзники по НАТО, має бути укладена Україною з позиції сили.

Польський президент Анджей Дуда зазначив, що фотографії з Бучі заперечують віру в те, що компроміс потрібно шукати за всяку ціну. Він пише: "Злочинців треба називати злочинцями, притягувати до відповідальності та засуджувати", зазначаючи, що саме потрібно українським захисникам: "всього три речі: зброя, зброя та ще зброя".

Нагадаємо, після звільнення Бучі та інших міст та сіл під Києвом з’явилися свідчення масової розправи над цивільним населенням – факти згвалтування, страт, братських поховань. Тіла людей лежали просто на вулицях, у багатьох були зв’язані руки.

Як раніше писав "Телеграф" — у росії всі заперечують і намагаються видати за провокацію.